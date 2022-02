Des zones sans tabac en extérieur installés à Pessac

La Ville de Pessac et la Ligue contre le cancer de Gironde ont signé une convention pour lutter contre le tabagisme le 4 février. Ils se sont accordés sur la création de 17 espaces non-fumeurs en extérieur. Cela concerne notamment les parcs, les bois et certains marchés en plein air.

Vous ne pourrez bientôt plus fumer dans certaines zones en extérieur à Pessac. Au total, 17 espaces sans tabac vont être mis en place. Une convention a été signée au Bourgailh entre la Ligue contre le cancer et la Ville le 4 février à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. L'objectif est de lutter contre le tabagisme et préserver l'environnement.

Un geste pour la planète

Avec ces zones sans tabac, l'adjointe à la santé veut protéger l'environnement et souligne l'intérêt écologique, "le mégot que l'on peut jeter de manière inconsciente en extérieur est très polluant pour les sols et la nappe phréatique. Dans nos bois et nos forêts il est aussi question de _prévenir des incendies_." L'ensemble des espaces verts de Pessac sont concernés par la création d'espaces sans tabac ainsi que trois marchés temporaires. Il s'agit du marché de la Vème République, le marché Bourrec et le marché de Cap de Bos.

Cette mesure est difficile à comprendre pour certains habitants. "Autour des marchés pourquoi pas car il y a énormément de monde mais dans les parcs je ne vois pas l'intérêt car on est à l'air libre", constate une Pessacaise. D'autres s'en réjouissent, " au Bourgailh il y a beaucoup d'enfants, j'y emmène souvent ma petite fille et je trouve que c'est une très bonne initiative pour les protéger", explique un buraliste de Pessac.

Le tabac, première cause de cancer dans le monde

"Le tabagisme c'est 75 000 décès que l'on pourrait éviter par an, explique Zeineb Lounici, conseillère municipale à la santé de Pessac. Labéliser des espaces sans tabac c'est un geste fort et symbolique pour dénormaliser l'usage du tabac auprès des adultes mais également auprès des enfants."

"La totalité des parcs et des espaces naturels ouverts à l'ensemble de la population sont concernés. Ils sont fréquentés par toutes les générations, par des sportifs et des promeneurs et nous souhaitons garder ces espaces vierges de toute pollution atmosphérique." Après avoir investi les bois, les parcs et les marchés, la ville entend, dans une deuxième étape, investir les abords des écoles. "Après nous envisageons de nous tourner vers les jeunes, ceux qui sont susceptibles de commencer à fumer. Les zones pourraient s'étendre devant les collèges et les lycées, expose Franck Raynal, le maire de Pessac. On ne veut pas être dans la répression mais plutôt dans la conviction et _fumer ne soit plus dans l'ère du temps_."

Des panneaux informatifs et de la pédagogie

Les zones sans tabac seront mises en place progressivement et avec beaucoup de pédagogie. "On n'est pas là pour pénaliser quelqu'un qui voudrait fumer en extérieur", rassure Zeined Lounici.

Des panneaux vont être mis en place pour expliquer que dans ces espaces l'usage du tabac est interdit. La police municipale de Pessac sera sensibilisée pour surveiller ces nouvelles zones. Une contravention pourra être dressée si les personnes de respectent pas l'arrêté municipal mais l'adjointe au maire se veut rassurante, "je pense que très progressivement cela rentrera dans nos mœurs et nous n'aurons pas besoin de verbaliser."

La décision a été votée lors du conseil municipal en janvier dernier. Elle a été adoptée à l'unanimité.