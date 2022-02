La ville de Sassenage installe une borne de téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux

La ville de Sassenage, près de Grenoble, vient de mettre en service une borne de téléconsultation médicale nouvelle génération. Elle a été installée au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), et elle est accessible sans rendez-vous pour les généralistes, et avec rendez-vous pour les spécialistes.

Une machine toute équipée

La machine est placée dans une salle dédiée. Le patient doit d'abord entrer sa carte vitale et sélectionner un médecin. Il est alors mis dans une salle d'attente virtuelle jusqu'à ce que le praticien se présente à l'écran. Le début de la consultation reste la même qu'en physique. Le professionnel de santé pose des questions avant de passer à la pratique. C'est alors au patient de jouer. Face à lui, sur la borne, six outils sont à disposition. Il y a un tensiomètre, un thermomètre, un stéthoscope, un dermatoscope, un oxymètre et un otoscope. Le médecin va demander au patient de se servir de ces outils selon les besoins de la consultation. Le docteur aura en temps réel les données nécessaires au diagnostic. Si nécessaire, à la fin de la consultation, une ordonnance sort automatiquement de la machine.

La borne de téléconsultation possède six dispositifs de mesures médicales. © Radio France - Dimitri Morgado

Palier le manque de médecins

Ce dispositif a été choisi par la mairie de Sassenage pour compenser le manque de professionnels de santé. "Sur les 11 médecins de Sassenage, quatre ne sont plus là, dont trois à la retraite et un en longue maladie, explique Christian Coigné, le maire de la ville. Le constat fait que tous les médecins m'ont dit qu'ils se faisaient harceler et engueuler tous les jours par les patients parce qu'ils ne pouvaient plus prendre de patients supplémentaires, et que les Sassenageois ne trouvaient plus de médecins."

La borne de téléconsultation a un coût. Elle demande à la commune, qui finance intégralement cet outil, un investissement d'environ 15 000 euros par an, qui comprend l'achat de la machine et son entretien. Une participation essentielle d'après le maire. Du côté du patient, la consultation auprès d'un généraliste via la machine, coûte 25 euros avec un tiers payant intégral, donc sans avance de frais. Pour un spécialiste, le tarif est variable.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un démarrage timide

La machine est en fonctionnement depuis moins de trois semaines, et le démarrage est timide. "On a à peu près une personne par jour aujourd'hui. Cela va démarrer doucement, précise Christian Coigné. Ce que je veux surtout, c'est que plus personne ne puisse dire qu'il n'arrive pas à avoir un médecin et qu'il n'arrive pas à se soigner."

Le système est basé sur des médecins de toute la France qui réalisent des vacations à tour de rôles, ils sont tous salariés par l'entreprise Tessan qui a conçu et entretient ces bornes. Le concept a déjà fait ses preuves dans d'autres villes selon Tessan. "Ce dispositif nous a permis, notamment dans des communes dans le nord, de faire revenir pour des vacations certains médecins, raconte Sylvain Ballario, responsable du développement en France chez Tessan. En fait, ces solutions peuvent être aussi le trait d'union entre des professionnels de santé. L'idée n'est pas de remplacer, mais de compléter, et permettre surtout l'accès aux soins pour tous."

La borne de téléconsultation a été conçue pour être simple d'utilisation afin que le plus grand nombre puisse y avoir accès. © Radio France - Hugo Deschamps

Une relation patient-médecin déshumanisée ?

La téléconsultation peut rebuter les plus frileux. Le fait de parler à son médecin à travers un écran peut être un frein. Mylène Gourgand est adjointe déléguée à la cohésion sociale et aux solidarités à la mairie de Sassenage. Elle est aussi infirmière. Pour elle, il est évident que la relation entre le patient et le médecin n'est pas tout à fait la même. "En tant qu'infirmière, effectivement, tout ce qui est non verbal, le toucher, le regard, l'empathie que l'on peut avoir lors d'une discussion, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment mon cœur de métier. Donc je ne vais pas dire que l'électronique va pouvoir être autant bénéfique dans une prise en charge", explique-t-elle.

Cependant, elle estime que l'idée n'est pas de remplacer la consultation physique. "Quand vous avez une personne qui est vraiment démunie, qui est inquiète sur le fait de ne pas pouvoir renouveler une ordonnance de médicaments par exemple. Et bien dans tous les cas, la solution que l'on va proposer avec cette borne, ce sera la bonne, dans le sens où il n'y en avait pas d'autres pour elle à ce moment-là", insiste Mylène Gourgand. "La mairie a fait l'effort aussi que le personnel du CCAS soit formé à l'accompagnement pour aider les personnes qui viendraient dans l'établissement pour pouvoir utiliser la borne. Il y a quand même une relation humaine, même si ce n'est pas forcément la relation médecin-patient, il y a quand même les agents du CCAS qui sont là également pour accompagner les personnes au quotidien."

Informations pratiques

La borne de téléconsultation est accessible librement dans les locaux du CCAS de Sassenage au 1 avenue de Valence. Le lieu est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h.