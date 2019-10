La ville de Sète propose un dispositif d'alerte anti-chute pour les personnes âgées

Sète, France

Il existait déjà des bracelets d'alarme à déclencher en cas d'accident domestique. La ville de Sète, comme d'autres collectivités, propose à partir du 1er octobre, à ses seniors de s'équiper d'un bracelet capable de détecter une chute brutale. Il ne l'empêche pas bien sûr mais cet appareil, relié à un service de téléassistance, se déclenche automatiquement lorsqu'il enregistre un mouvement brutal suivie d'une immobilité.

"La chute en elle-même peut entraîner des conséquences, explique Caroline Auxietre la responsable du pôle autonomie au CCAS, mais c'est surtout le temps passé au sol qui peut être dramatique. Plus on réduit _le temps d'intervention des secours_, plus on écarte le risque de séquelles".

"ça reste stigmatisant"

Le problème, c'est que trop souvent les personnes âgées ne s'équipent qu'après un accident. "Après la chute c'est trop tard, commente Caroline Auxietre. Mais aujourd'hui, dire à une personne qu'il lui faut un appareil de téléassistance, ça reste stigmatisant. C'est lui dire qu'elle est dépendante et personne n'a envie de l'entendre. Ce n'est pas assez vu comme un outil de prévention".

"On ne veut pas entendre parler de dépendance". C. Auxiètre, responsable du pôle autonomie au CCAS Copier

Un véritable enjeu quand on sait que 9.300 personnes de plus de 65 ans meurent chaque année en France des suites d'une chute et qu'on enregistre 76.000 hospitalisations pour une fracture du col du fémur.

Ce service supplémentaire est proposé au tarif de 3 à 4 euros par mois en fonction des revenus. L'an dernier, la ville comptait 250 usagers inscrits au service de téléassistance en lien avec le CCAS , avec près de 2.000 appels recensés. L'opérateur a traité près de 200 chutes et/ou malaises.

Informations et renseignements auprès du service Autonomie du CCAS: 04.67.51.84.75 et sap-ccas@ville-sete.fr

Le temps d'intervention est décisif. C. Auxiètre, responsable du pôle autonomie au CCAS Copier