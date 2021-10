La virologue caennaise Astrid Vabret inquiète du retour de virus "que l'on a peu vu depuis 20 mois"

Astrid Vabret, professeure des universités et cheffe du service virologie du CHU de Caen, était l'invitée de France Bleu Normandie ce vendredi matin. Après un an et demi de crise sanitaire liée au Covid-19, la virologue s'inquiète du retour des épidémies saisonnières.

Le Pr Astrid Vabret, cheffe du service virologie du CHU de Caen, était l'invité de France Bleu. Elle participe dans le cadre de la fête de la science, dont elle est l'ambassadrice en Normandie, à une table ronde sur les microbes et leurs relations avec le corps humain ce vendredi soir (19h) à l'amphithéâtre Pierre Daure de l'université de Caen. "Les microbes en général font partie de notre vie. Ils sont partout dans l'environnement. Ils sont à l'intérieur de nos notre organisme. Donc, la plupart des microbes sont nous sont favorables. Évidemment, il y en a certains qui nous rendent malades."

Et c'est justement ceux là, alors que l'été est terminé et que l'automne a démarré qui inquiète les spécialistes. Car nos habitudes sanitaires ont changé avec la pandémie de coronavirus notamment en portant le masque et en respectant les gestes barrières. "On a bien vu que cela a été efficace, souligne Astrid Vabret. Ça nous a permis de lutter contre ce virus émergeant qu'était le Covid-19. Il y a eu une sorte d'arrêt de circulation des virus habituels. On n'a pas eu de détection de grippe l'année dernière dans notre région, ni en France. Il y a eu une petite épidémie de bronchiolite décalée en mars dernier. Et ce que l'on craint un peu, c'est un petit retour en force des virus qu'on n'a pas vus depuis à peu près 20 mois. Et il faut voir régulièrement les virus pour renforcer notre immunité."

Menace sur le système hospitalier

La résurgence des virus saisonniers aura des conséquences sur l'hôpital. "Ça peut mettre à nouveau en tension le système hospitalier qui est encore fatigué, notamment parce qu'il faut rattraper le retard accumulé en raison de la crise sanitaire. Une sorte de dommage collatéral du Covid. On craint un afflux de patients. Mais on ne sait pas quand est ce que cela va arriver, s'interroge la virologue caennaise. On commence à détecter quelques virus grippaux en France. On en a détecté quelques uns en Normandie. On attend donc avec impatience le vaccin anti-grippe qui va arriver fin octobre et qu'il va falloir largement utiliser."

Une vaccination que prône Astrid Vabret pour la population au sens large, les plus âgés comme les plus jeunes. La scientifique conseille aussi de conserver les habitudes prises pendant la crise sanitaire (port du masque et gestes barrières) pour la période hivernale : "ça va nous aider à limiter le nombre d'infections et à avoir un retour un peu plus doux à la circulation de tous ces virus."

Inquiétude sur la rougeole

Le virus de la rougeole est aussi une source d'inquiétude pour Astrid Vabret qui et aussi directrice du Centre national de référence des virus de la rougeole, de la rubéole et des oreillons. "La réémergence de la rougeole a été stoppée par la pandémie de coronavirus. Ce que l'on craint surtout dans les pays où le virus circule beaucoup, c'est les gaps vaccinaux. C'est à dire le fait que beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés en raison de la prise en charge du Covid. Et donc, on redoute un petit peu également un rebond de ces maladies à couverture vaccinale. Et avec toutes ces vaccinations qui n'ont pas pu être fait dans les pays où ça a été plus difficile de les faire." Même si la rougeole fait l'objet d'une obligation vaccinale depuis janvier 2018 en France. Ce qui devrait entraîner, mécaniquement, une meilleure couverture vaccinale."

Chevalier de la Légion d'Honneur

Astrid Vabret va recevoir ce vendredi à l'université de Caen la Légion d'Honneur. "C'est un honneur de recevoir la Légion d'honneur. Je la reçoit aussi dans le cadre de la promotion Covid, comme une reconnaissance de ma discipline, la virologie, qui est une discipline relativement discrète. On met beaucoup en avant les les infectiologue et donc c'est une reconnaissance pour ma discipline, pour mon laboratoire également."