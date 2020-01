La visite dans l'Yonne de Sophie Cluzel, la sécrétaire d'Etat au handicap

Yonne

Dans le cadre du tour de France des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, Sophie Cluzel était à Perrigny, à la rencontre des responsables et des salariés de cette structure dans le département.

Mais aussi à la rencontre des personnes handicapés et de leurs familles. Les familles icaunaises lui ont notamment parlé de leurs problèmes de mobilité à Auxerre et des délais de prise en charge du handicap parfois long.

"Quant on a une maladie dégénérative évolutive , c'est totalement irrespectueux de redemander un certificat médical tous les trois ans." Sophie Cluzel

Sur tout ces sujets, Sophie Cluzel a voulu les rassurer . Elle a aussi rappelé que pour faire gagner du temps pour simplifier les choses, certains prestations seront désormais attribuée "à vie". " On a aujourd'hui l'octroi de droit à vie adulte handicapé à partir de 20 ans, si le taux de handicap atteint les 80%. Et avec une pathologie qui ne peut pas en l'état actuel de la science ne peut pas évoluer favorablement. Quant vous êtes aveugle, quand vous avez une trisomie, une maladie dégénérative évolutive , c'est totalement irrespectueux de redemander un certificat médical tous les trois ans."

Sophie Cluzel Copier

"On demande un weekend, une semaine pour pouvoir souffler" Michel

Lors de cet entretien avec les familles , il a aussi été question du manque de structures aussi pour soulager les aidants comme Michel et sa femme qui s'occupent de leur fille handicapée. "Notre fille a besoin d'une présence tout au long de la journée. Pour l'aider au lever. Pour faire les repas, l'aider à s'assoir, l'aider à se coucher. Avec sa maman on ne peut pas sortir. C'est vingt quatre heures sur vingt quatre, sept jours sur sept . Nous on demande une structure qui puisse l'accueillir un weekend, une semaine, pour qu'on puisse souffler."

Michel et sa femme, retraités, s'occupent de leur fille handicapée, sept jours sur sept Copier

Aujourd'hui Michel et sa femme sont toujours à la recherche d'une structure dans l'Yonne qui pourrait accueillir leur fille handicapée.