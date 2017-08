La vitamine B3 pourrait prévenir les fausses couches dans certains cas

La vitamine B3 pourrait permettre d'éviter les fausses couches, dues au déficit d'une molécule dans le corps. C'est ce que révèle une étude scientifique australienne présentée jeudi. Elle doit être remise dans son contexte selon Grégoire Weber, diététicien nutritionniste au CERIN.

Une étude australienne publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine démontre qu'une cure de vitamine B3, présente principalement dans les abats, les viandes, poissons, céréales complètes, le cacao ou encore le café, pourrait permettre d'éviter les fausses couches. Mais pour Grégoire Weber, diététicien nutritionniste au CERIN (Centre de recherche et d’information nutritionnelles) toutes les femmes ne sont pas concernées.

Une étude qui concerne un groupe particulier

Les fausses couches sont dues au déficit d'une molécule dans le corps, le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD). Et l'étude publiée jeudi démontre que cette molécule a besoin d'un taux suffisant de vitamine B3 pour se développer. Le déficit de NAD chez les femmes enceintes empêche le bon développement des embryons, causant fausses couches et handicaps dans les cas où la grossesse aboutit.

Mais Grégoire Weber précise que les chercheurs n'ont pas étudié la population globale mais un "groupe particulier susceptible d'avoir des antécédents familiaux en terme de handicaps, de malformations et de fausses couches", sur lequel ils ont réussi à identifier des mutations génétiques. "Des mutations génétiques qu"ils ont reproduits chez des souris, auxquelles ils ont par la suite administré des compléments à base de vitamine B3", explique-t-il.

Des résultats probants puisque les chercheurs ont pu constater une amélioration sur le développement des embryons de ces souris porteuses d'une déficience en NAD. "Une fois l'alimentation changée, les fausses couches et handicaps de naissance ont été totalement évités", précise le Victor Chang Institute.

La prescription de vitamine B3 n'est donc recommandée selon lui que dans certains cas précis lorsque la femme a des antécédents familiaux lourds en terme de malformations, handicaps ou fausses couches. Elle doit de toute façon toujours être suivie par un médecin, selon Grégoire Weber, puisque lui seul pourra déterminer si de la vitamine B3 devra lui être prescrite ou non. En grande quantité, la vitamine B3 peut devenir toxique, rappelle le diététicien nutritionniste, avant de préciser qu'il vaut mieux consommer des vitamines en variant son alimentation plutôt qu'en prenant des compléments alimentaires.

LIRE AUSSI : Grossesse : attention à ne pas multiplier les compléments alimentaires

Une découverte médicale "historique" pour le ministre de la Santé australien

Le ministre de la Santé australien, Greg Hunt a salué cette découverte médicale qu'il qualifie "d’historique". Il parle notamment "d'un nouvel espoir pour les femmes", dont un quart d'entre elles ont été confrontées à une fausse couche au cours de leur vie.

Les chercheurs prévoient désormais de créer un test permettant de repérer les femmes ayant un risque de déficience de NAD, afinqu'ellepuisse faire une cure de vitamines B3 le plus rapidement possible.