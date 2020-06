En Mayenne, plus de 700 tests de dépistage Covid-19 peuvent être réalisés chaque jour

Identifier les contaminations avant qu'elles ne se répandent. C'est l'objectif des tests PCR, les tests de dépistages Covid-19, réalisés en Mayenne depuis plusieurs semaines par trois entités partenaires, le laboratoire départemental d'analyses, l'hôpital de Laval et les laboratoires privés Biolaris. Un partenariat officialisé ce mardi par la signature d'une convention.

André Gwénaël Pors, directeur de l'hôpital de Laval, Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne. © Radio France - Charlotte Coutard

Le partenariat a été officialisé par la signature d'une convention. © Radio France - Charlotte Coutard

Des milliers de tests réalisés en Mayenne

En un mois, depuis le 6 mai dernier, près de 1100 tests ont été réalisés par le laboratoire départemental, plus de 3500 à l'hôpital de Laval depuis le 7 mars (sur des patients et des personnels soignants), des milliers d'autres par les laboratoires Biolaris qui gèrent notamment les drive de dépistage Covid à Laval et Château-Gontier sur Mayenne.

Le laboratoire départemental d'analyses est un laboratoire vétérinaire qui réalise des prélèvement sur les animaux malades, s'assure de l'hygiène alimentaire, surveille la qualité des eaux en Mayenne. Il a obtenu les autorisations nécessaires pour réaliser ces tests début avril. Quatre biologistes de l'équipe de Santé Animale se sont portés volontaires. "Ils traitent au quotidien des germes qui sont tout aussi dangereux que le Sars-cov-2 (autre nom du coronavirus, ndlr). On a mis deux équipes qui ne se croisent pas, on peut avoir une activité continue, et en même temps, on continue de réaliser nos analyses pour la santé animale, pour l'environnement, toutes nos missions habituelles pour les Mayennais", explique Aurèle Valogne, la directrice du LDA 53.

Jusqu'à 20% de tests positifs au plus fort de la crise

Le laboratoire départemental peut analyser jusqu'à 360 tests covid par jour, une force de frappe indispensable selon Bruno Berdin, biologiste au centre hospitalier de Laval, en charge de la coordination des tests pour les sept hôpitaux publics de la Mayenne. "Dès qu'on avait un cas positif, le dépistage de l'ensemble des soignants et des clusters (foyers de contamination, ndlr) faisait que sur une journée ou deux on avait énormément de tests et c'est pour ça que la collaboration avec le LDA nous a permis de pouvoir prendre en charge ces pics d'activité, et ça aurait été très difficile sans cette collaboration là", explique-t-il.

Les laboratoires privés Biolaris complètent ce partenariat. Le département est ainsi totalement autonome, et ne dépend plus d'Angers ou de Nantes comme au début de la crise.

Au total, en Mayenne, la capacité maximale est de 700 tests quotidiens, mais en moyenne 120 prélèvements sont effectués chaque jour. Au plus fort de l'épidémie, près de 20% des tests ressortaient positifs, c'est désormais autour de 2%.

Un partenariat qui semble porter ses fruits

"On n'a absolument aucun cluster recensé en Mayenne. Les médecins généralistes qui reçoivent des patients qui présentent des symptômes évocateurs de covid ont bien sur tout la latitude, du fait de cette organisation, à prescrire un test pour identifier le diagnostic covid ou non covid. Au regard d'un cas confirmé, on est tout à fait en capacité de faire le contact tracing pour identifier les chaînes de contamination et intervenir au plus tôt pour les casser, de façon à prescrire l'isolement, les arrêts de travail et toutes les mesures barrières qui vont faire qu'une éventuelle contamination ne se propage pas", ajoute Valérie Jouet, déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé en Mayenne.

