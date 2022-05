"C'est un soulagement" : trois ans après l'incendie, le chantier du laboratoire de la Dordogne touche à sa fin

"On est très contents de retrouver des conditions encore meilleures qu'avant l'incendie", témoigne Jean-Louis Moyen, directeur du laboratoire départemental de Coulounieix-Chamiers, invité de France Bleu Périgord mardi 3 mai. En décembre 2018, il avait été détruit par un incendie : 1.000 mètres carrés sur 2.500 avaient brûlé. "On avait prévu d'agrandir le laboratoire avant l'incendie et finalement on s'est retrouvés à l'étroit dans des locaux modulaires", explique-t-il.

"Le personnel a travaillé dans des conditions compliquées donc c'est un grand soulagement de s'installer dans ces nouveaux locaux", avoue-t-il. La majeure partie du bâtiment devrait être livrée début juin, les locaux administratifs seront rénovés jusqu'à l'automne. Les trois pôles du laboratoire (la santé animale, l'hygiène alimentaire et l'eau-environnement) sont désormais installés dans des espaces différents.

Le Covid-19 puis la grippe aviaire

Le directeur du laboratoire départemental se réjouit aussi de retrouver la plupart de ses activités perdues après l'incendie. "On a perdu beaucoup au début et puis on a progressivement récupéré nos activités", explique Jean-Louis Moyen. Le personnel a aussi dû faire face à la crise sanitaire, des milliers de tests PCR ont été analysés à Coulounieix-Chamiers. "Ça nous a aidés à tenir mais ça nous a aussi contraint. On a eu de gros horaires le week-end, il y avait plus de travail dans des locaux plus petits."

Une crise en chassant une autre, le laboratoire départemental s'occupe désormais des analyses de cas suspects de grippe aviaire en Dordogne et dans les départements voisins. "Ça fait une nouvelle grosse charge de travail juste après le Covid-19", affirme le directeur. "En plus avec des délais de rendu extrêmement courts, pour ne pas se faire dépasser par le virus. L'influenza aviaire va très vite, le virus circule plus rapidement qu'en 2015." Rien qu'au mois d'avril, le laboratoire départemental a analysé 25.000 écouvillons.