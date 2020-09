Tests Covid dans les labos BioAllan du Nord Franche-Comté : "On est submergé"

Les laboratoires d'analyses médicales du Nord Franche-Comté (comme partout en France) sont submergés par les demandes de test Covid. Avec la rentrée, tout le monde veut se faire tester.

Le réseau BioAllan qui rayonne sur 13 sites dans le Nord Franche Comté pratique entre 300 et 500 tests par jour. Sans difficultés majeures pour l'instant, mais la situation se tend de jour en jour.

BioAllan recrute des secrétaires médicales

"Jusqu'à présent, ça allait, mais là, ça devient plus compliqué. Tout le monde est submergé. On manque de petit matériel annexe et de personnel, notamment des secrétaire médicales", explique Christian Ehret, biologiste au laboratoire BioAllan du Faubourg à Belfort. "Nous nous organisons au jour le jour pour faire face".

Ne pas se relâcher sous prétexte qu'on pourra se faire tester par la suite

Il faut savoir que le test est gratuit, sur simple demande du patient, et pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Mais il ne doit pas remplacer la plus grande prudence vis-à-vis du virus. "Les gens doivent se prendre en main et faire attention. C'est que comme cela qu'on s'en sortira. Et pas se relâcher sous prétexte qu'on pourra toujours se faire tester par la suite". ajoute Christian Ehret.

Pour le réseau BioAllan, il y a deux portes d'entrée. Les personnes qui ne présentent pas de symptômes peuvent se faire tester dans tous les centres sans rendez-vous. En revanche, les personnes qui présentent des symptômes doivent prendre rendez-vous au laboratoire Bio Allan de Trevenans (Grand Rue près du magasin Conforama) qui n'a aucun lien avec l’hôpital Nord Franche Comté.