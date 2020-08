Lacanau : 13 cas de Covid détectés dans 2 campings

Ce cluster de Lacanau concerne actuellement 13 cas de Covid, détectés dans 2 campings, dont 7 gendarmes et MNS qui étaient en renfort pour l'été dans la station balnéaire. Ils ont été placés en quarantaine et d'autres tests ont été réalisés.

Le cluster de Lacanau compte pour l'instant 13 cas de Covid avérés, détectés dans 2 campings de la station balnéaire. Sur ces 13 cas, 7 sont des gendarmes et des MNS qui étaient en renfort pour l'été dans la station balnéaire, et qui ont été placés en quarantaine dès dimanche dernier. 200 autres personnes (salariés des campings, gendarmes, MNS, et vacanciers) ont été testées par précaution. L'Agence Régionale de Santé communiquera les résultats ce vendredi.

Une cohabitation facile entre vacanciers et confinés

Le premier cas de contamination au sein de l'un de ces 2 campings serait un MNS qui était en renfort sur le poste de surveillance du Moutchic. 4 autres gendarmes, hébergés dans le même camping, ont par la suite été testés positifs. Par précaution l'ensemble des MNS et gendarmes qui se trouvaient sur ce camping, soit une quarantaine de personnes, ont été placées en quarantaine. Dès la connaissance des cas en son sein, dimanche dernier, la gendarmerie a réussi à faire venir d'autres personnels du département ou de départements voisins. " Nous nous sommes réorganisés très vite et nous avons fait face à cette situation sans qu'il n'y ait de problème ni pour les surveillance des rues de Lacanau, ni pour celle des plages" assure le Commandant Catherine Delorme, chargée de la communication pour le Groupement de Gendarmerie de la Gironde. Les personnels confinés depuis dimanche 16 aout et jusqu'au dimanche 30 août sont en bonne santé. Ils ont interdiction de quitter leur bungalows et d'accéder aux parties communes du camping, mais "ils peuvent tout de même profiter de leur terrasse, et jouer entre eux à la pétanque" confirme le gérant du camping municipal Les Jardins du Littoral, ou se trouvent confinés ces personnels.

Une situation qui n'a pas entraîné d'organisation particulière pour le responsable de l'établissement qui compte actuellement 600 vacanciers sur son site. "La gendarmerie gère les repas et toute la maintenance, donc pour les autres vacanciers cela n'a aucune conséquence visible" assure le patron Marcel Zaninetti. Cette famille en vacances actuellement au camping n'avait d'ailleurs rien remarqué avant que le patron ne les en informe. " Cela ne change rien pour nous" assure le père de famille, "nous portons déjà le masque et évitons de toute les façons les parties communes et la piscine".

Un net relachement sur le littoral

Hormis ce cluster de Lacanau, l'Agence Régionale de Santé suit de près plusieurs autres poches de contamination sur le bassin d'Arcachon. Au Cap ferret particulièrement, plusieurs cas de Covid ont également été détectés dans un camping. Les autorités sanitaires qui compte tenu du nombre très important de vacanciers actuellement présents sur notre littoral ne peut pas organiser de campagne de dépistage de grande ampleur. En revanche, elle recommande vivement à tous de se faire dépister avant de rentrer et de reprendre le travail.