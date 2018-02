Vingt-cing nourrissons ont été contaminés à la salmonelle entre 2006 et 2016, par la même souche que celle en cause depuis quelques mois. La cellule investigation de Radio France révèle cette information ce jeudi.

C'est "très probablement" la souche de l'usine Lactalis de Craon, qui selon l'Institut Pasteur, est à l'origine de ces différentes phases de contaminations à la salmonelle : 25 nourrissons contaminés entre 2006 et 2016 comme le révèle la cellule investigation de Radio France jeudi, 140 nourrissons en 2005 et 37 nourrissons en 2017.

L'institut Pasteur a fait des recherches sur d'autres souches sur des adultes, sur des souches étrangères et il est catégorique il s'agit de la même souche et donc "très probablement" de celle de l'usine de Craon.

Le laboratoire mis en cause par le PDG de Lactalis

Dans un entretien publié jeudi dans Les Echos, le PDG du groupe, Emmanuel Besnier, avait dit "ne pas exclure" des contaminations dès 2005. En effet, la bactérie à l'origine de la contamination (la souche Salmonella Agona) était présente dans la Tour numéro 1 depuis cette année-là.

Il se décharge dans le quotidien sur les 16.000 analyses réalisées par un laboratoire privé qui n'ont rien révélé. "Nous avons des doutes sur la sensibilité des tests". "Nous aurions évité la crise", souligne le groupe dans son communiqué, dans une mise en cause implicite du laboratoire. Désormais, "les tests seront sécurisés par un deuxième laboratoire".

Effroi et sidération pour les familles de victimes

La production sera désormais concentrée dans la Tour numéro deux, "toute récente", et devrait reprendre au premier semestre 2018. L'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles (AFVLCS) dit jeudi sa "sidération" et son "effroi" face aux révélations de Lactalis. "M. Besnier confirme dans son interview les suppositions que nous faisions depuis des semaines : l'usine est contaminée aux salmonelles depuis au moins 2005 par la même bactérie. Les produits fabriqués par cette usine depuis cette date pourraient avoir contaminé de très nombreux enfants sur plus d'une dizaine d'années", dit-elle dans un communiqué.

Elle s'interroge en outre sur la viabilité de la Tour numéro deux, dont l'environnement, précise-t-elle, aurait été contaminé par des salmonelles, et évoque "une manoeuvre pour s'affranchir des responsabilités qui lui incombe" lorsqu'Emmanuel Besnier s'interroge sur la fiabilité des analyses du laboratoire.