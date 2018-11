Lactalis : des salmonelles retrouvées dans des produits issus de la tour n°2 de l'usine de Craon

Pas une semaine ne passe sans de nouvelles révélations dans l'affaire Lactalis. Des documents de la Direction générale de la Santé, consultés par l'Agence France Presse, prouvent que deux types de salmonelles ont été retrouvés dans des produits fabriqués par la tour n°2 de l'usine de Craon avant le scandale du lait contaminé en décembre 2017.

Le groupe Lactalis a étendu, le 20 décembre 2017 son retrait-rappel "à l'ensemble des produits fabriqués sur le site de Craon depuis le 15 février 2017 à la suite de la mise en évidence de Salmonella mbandaka et Salmonella agona dans des produits fabriqués par la tour n°2 lors d'autocontrôles environnementaux en novembre".

Lactalis évoquait donc jusque-là l'environnement de cette tour et non pas les produits qui en sortaient. Le groupe mayennais avait toujours assuré que le phénomène de contamination était limité à la tour numéro 1 de l'usine.

Pourquoi cette tour n°2 n'a-t-elle pas connu le même sort que sa jumelle à savoir un démantèlement ? Pourquoi l'État a-t-il autorisé de nouveau la production dans l'usine dès le mois de juin, et au départ à titre expérimental ? Ces nouvelles informations provoquent une fois de plus la colère de Quentin Guillemain, le président de l'Association des Familles de Victimes du Lait Contaminé aux Salmonelles.

"Cette usine doit fermer car l'ensemble du site a été contaminé ! Il est hors de question de ne fermer qu'une seule partie de l'usine quand on sait qu'il y a eu les mêmes conséquences, les mêmes causes sur l'ensemble de l'usine. On nous enfume depuis le début. Il y en a marre d'apprendre de nouvelles choses semaines après semaines. Lactalis fait pression en permanence pour des questions économiques. Quand on sait que ses produits sont vendus dans des magasins à l'heure où je vous parle, on a des raisons de croire que ces produits ne doivent pas être consommés" - Quentin Guillemain