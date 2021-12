"Lactalis doit la vérité aux victimes", affirme un membre de la commission d'enquête parlementaire

C'était il y a tout juste quatre ans : l'affaire Lactalis est révélée début décembre 2017 quand les autorités sanitaires découvrent qu'une quarantaine de bébés ont été intoxiqués à la salmonelle à cause du lait contaminé produit dans l'usine de Craon. Une instruction judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris, Lactalis pourrait être jugé pour blessures involontaires et tromperie notamment. Mais l'instruction judiciaire n'avance pas, "ce qui n'est pas normal", selon Richard Ramos, député Modem du Loiret et membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Lactalis. Il était notre invité ce lundi 6 décembre sur France Bleu Mayenne : "Les victimes attendent que la justice aille beaucoup plus vite. Donc, pour l'instant, on est en attente et il va falloir faire accélérer parce que ce n'est pas normal que les victimes soient encore en attente d'un jugement", affirme-t-il.

"Il faut rendre une justice beaucoup plus rapide"

Depuis l'ouverture d'une information judiciaire en décembre 2018 par le parquet de Paris, notamment pour blessures involontaires et tromperie, il n'y a pas eu de mise en examen et donc encore moins de date de procès fixée. Ce temps d'attente est très long pour les familles des victimes, "qui ont besoin de réponses rapides", affirme ce lundi 6 décembre sur France Bleu Mayenne Richard Ramos, l'un des députés membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Lactalis. Selon le député Modem du Loiret, c'est "un manque de moyen de la justice française" qui est en cause. "Je pense qu'il faut rendre une justice beaucoup plus rapide et donc il faut, comme comme le président s'est engagé, redonner plus de pouvoir à la justice pour pouvoir trouver des réponses rapides", insiste Richard Ramos. Selon lui, en début d'année, la commission d'enquête parlementaire prévoit de demander à la justice d'aller "beaucoup plus vite". "On est très, très vigilants sur cette affaire-là. On veut simplement que justice soit faite", exige le député Modem du Loiret.

On a besoin aujourd'hui que la justice se prononce pour savoir ce qui s'est passé et pour condamner, s'il y a à condamner.

Richard Ramos, membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Lactalis

"Le groupe Lactalis est un grand groupe industriel mondial, il doit la vérité aux victimes", souligne ce lundi 6 décembre Richard Ramos sur France Bleu Mayenne. Le député Modem du Loiret reproche au PDG du groupe Lactalis, Emmanuel Besnier, de ne pas avoir rencontré les victimes depuis le début de l'affaire. "Il se devait de les rencontrer, il ne l'a pas fait et ça, ce n'est pas à son honneur", dénonce-t-il. En février 2018, Emmanuel Besnier avait présenté ses excuses publiquement aux familles de victimes, mais ne les a jamais rencontrées.