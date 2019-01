Lactalis retire du marché à titre préventif son lait infantile Picot AR

Laval, France

Au total, ce sont 16.300 boites de ce produit infantile, vendues exclusivement en pharmacies, depuis fin novembre 2018, qui sont retirées du marché.

Lactalis précise que toutes les autres références de la marque Picot ne sont pas concernées car elles sont fabriquées sur des sites différents.

Aucune alerte sanitaire pour le lait Picot AR, mais un principe de précaution

L'industriel mayennais sous-traite en effet la fabrication du Picot AR dans une usine espagnole. C'est là également que sont produits par la société Sodilac des aliments à base de protéines de riz et distribués sous la marque Modilac. Et sur ces produits, de la salmonelle a été détectée, et plusieurs nourrissons qui en avaient consommé sont tombés malades.

Sodilac a été obligé de rappeler 400.000 boîtes de 18 références de produits distribués exclusivement en pharmacies, via des associations caritatives et des sites de vente en ligne.

à lire Suspicion de contamination à la salmonelle : des produits de nutrition infantiles de la marque Modilac rappelés

Lactalis précise qu'aucune alerte sanitaire n'a été signalée pour le lait Picot AR, fabriquée dans la même usine, et que tous les contrôles sont conformes. C'est donc le principe de précaution qui a poussé le groupe agroalimentaire à effectuer ce retrait-rappel.

Mais c'est bien un nouveau coup dur pour Lactalis qui a vu son image écornée à cause du scandale du lait contaminé à la salmonelle, issu de son usine de Craon.