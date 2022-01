Laisser filer le virus pour atteindre l'immunité collective ? Pas question explique l'ARS Pays de la Loire

Le raz-de-marée Omicron pourrait-il signer la fin de la pandémie de Covid-19 en procurant une large part d'immunité collective? Certains l'espèrent mais une grande prudence reste de mise. "Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague, peut-être que cette vague nous permettra d'acquérir une forme d'immunité" avait récemment déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, entrevoyant une possible sortie de crise. Un virus plus contagieux mais moins dangereux permettrait donc d'acquérir une immunité naturelle qui, conjuguée à une immunité vaccinale, marquerait l'entrée dans un stade moins sévère de la pandémie.

Des experts et des épidémiologistes déconseillent cela dit de favoriser la circulation du virus. Les taux d'incidence explosent partout en France, en Mayenne il est de 2213 selon l'ARS des Pays de la Loire. La stratégie, pour endiguer la vague et pour soulager l'hôpital, reste donc la même pour l'instant : tester, tracer, isoler. Pierre Blaise est le directeur médical de l'agence régionale de santé : "L'heure n'est pas à la démobilisation, l'heure n'est pas non plus à laisser filer le virus pour atteindre l'immunité collective car nous n'en connaissons pas le prix. C'est vrai qu'on en prend le chemin. Aucun pays, qui avait les moyens de freiner les vagues épidémiques, n'a pris le risque maximal et de laisser submerger par les contaminations et on verra bien ce que ça donnera sur l'hôpital. Le système hospitalier est trop fragile pour prendre ce risque".

En Mayenne, précise l'ARS, 48 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection à la Covid dont 6 en réanimation.