"Laisser notre cabinet, ce n'est pas dans notre ADN" : gréviste, cette médecin loirétaine reçoit des patients

Les médecins généralistes font face à un dilemme depuis une semaine : comment faire entendre leurs revendications , sans laisser tomber leurs patients ? À Bazoches-les-Gallerandes, dans le Loiret, le cabinet médical a trouvé une solution. Les trois praticiens sont en grève, mais l'une d'entre eux assure tout de même des consultations d'urgence, dans ce contexte de triple épidémie . "Ce n'est pas du tout dans notre ADN de faire grève et de laisser notre cabinet", insiste le Dr. Latifa Miqyass, qui reçoit les patients dans ce cabinet.

La salle d'attente ne désemplit pas : 90 consultations faites la veille, une vingtaine de rendez-vous de dernière minute pris en une matinée. "Les journées sont extrêmement chargées, comme les autres jours de l'année", témoigne Latifa Miqyass, gréviste aussi les 1er et 2 décembre derniers. "La situation n'est pas dramatique depuis aujourd'hui. C'est le cas depuis plus de dix ans." L'accès aux soins, particulièrement compliqué dans sa zone, est l'une des raisons de sa colère. "Pour 80.000 habitants, nous avons à ce jour 30 médecins généralistes."

Doubler le prix de la consultation : et pour les modestes ?

Cette grève n'est pas qu'une question de tarif de consultation, il suffit de demander au Dr. Miqyass, qui "trouve ça extrêmement réducteur." "En réalité, quand vous allez chez votre médecin et que vous payer 25 euros, lui ne reçoit que 8 euros. Et puis, à côté du temps de consultation, on passe un temps monstrueux à faire énormément d'administratif, ça ne compte pas dans le temps médical avec nos patients", explique-t-elle.

"Les 50 euros [par consultation], ce n'est pas pour partir en vacances aux Maldives, c'est pour payer du personnel administratif, c'est pour que les médecins puissent s'installer en embauchant du personnel", renchérit de son côté le Dr. Edmond Galipon, médecin gréviste dans ce cabinet. Mais quid des patients les plus modestes, qui ne pourront pas forcément avancer 50 euros pour consulter un généraliste ?

"Beaucoup de médecins font déjà le tiers payant [où le patient n'a pas à avancer les frais]. On s'adapte à notre patientèle qu'on connait bien", rassure Latifa Miqyass. "D'ailleurs, beaucoup de médecins y compris moi-même, font beaucoup d'actes gratuits : relire des bilans biologiques, appeler des patients, envoyer des ordonnances. L'histoire de l'avidité ou la cupidité des médecins n'a pas lieu d'être."

Des patients rassurés de ne pas trouver porte close

Dans la salle d'attente, les patients sont soulagés d'avoir pu trouver des rendez-vous rapidement malgré la grève. "Mon fil n'a pas dormi de la nuit, il a de la fièvre, on a eu un rendez-vous pour 10 heures", raconte cette maman. "On est bien content d'être reçu en urgence, on ne s'y attendait pas trop, d'autant plus que mon père n'est pas d'ici", souligne Nicolas, assis à côté de son père, Richard.

Dans le cabinet, deux portes restent fermées : celle des deux autres médecins. Pour la première fois en 40 ans d'exercice, le Dr. Edmond Galipon n'assure plus aucune consultation "pour taper du poing sur la table". "Je ne fais pas grève pour les vieux toubibs comme moi, je fais grève pour ceux de la jeune génération qui ont besoin de gagner leur vie et de travailler dans de bonnes conditions."

