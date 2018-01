Après les révélations sur la vente, dans plusieurs enseignes, de lait infantile contaminé, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est exprimé ce jeudi. Il annonce 2.500 contrôles supplémentaires la semaine prochaine, et recevra vendredi la direction de Lactalis.

"L'Etat s'est substitué à une entreprise défaillante", dans l'affaire Lactalis : c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ce jeudi, lors d'une conférence de presse, après les révélations du début de semaine sur la vente de lait infantile qui aurait dû être retiré du marché pour cause de contamination à la salmonelle.

Le ministre, retraçant l'historique des contrôles de l'usine Lactalis de Craon, souligne que "nous avons alerté Lactalis des résultats [des contrôles menés par la DGCCRF et la direction départementale sanitaire, ndlr] le 8 décembre, et je leur ai laissé jusqu'à 22 heures pour retirer tous les lots produits par la tour de séchage numéro 1". Il explique que faute de réponse, c'est le ministère qui a pris un arrêté pour suspendre la commercialisation et l'exportation de tous les produits suspects.

"L'État s'est donc le 9 décembre substitué à une entreprise défaillante, dont, je le rappelle, est la seule responsable de la sécurité et de la qualité des produits mis sur le marché"

Un examen des documents demandés par la DGCCRF à Lactalis a relevé des "incohérences dans la liste des lots retirés ainsi que des lots manquants". L'entreprise a alors signalé que les références de cinq lots qui auraient dû être couverts par l'arrêté : 2.500 contrôles ont été menés dans des établissements susceptibles de distribuer ces produits, dont de nombreux supermarchés, mais aussi des crèches, des hôpitaux et des pharmacies, dont 91 se sont avérés positifs.

