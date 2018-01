Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, a annoncé ce mardi plusieurs mesures pour prévenir de nouveaux scandales sanitaires dans la filière laitière, après la contamination aux salmonelles de laits infantiles de l'usine Lactalis de Craon, en Mayenne. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, lui, a annoncé un site internet unique qui permettra de recenser tous les produits concernés par un rappel.

Des contrôles plus nombreux et plus sévères

Stéphane Travert a annoncé vouloir "un cadre juridique renforcé" pour obliger les entreprises à transmettre à l'Etat les résultats de contrôles défavorables, que ce soit sur les produits ou l'environnement, dès lors qu'ils peuvent avoir des "conséquences néfastes" sur la santé publique. Cette obligation ne concernait auparavant que les contrôles sur les produits, et non sur l'environnement. Lactalis a reconnu au début du mois que des contrôles internes avaient permis de révéler "des traces de salmonelle uniquement dans l'environnement et non dans les produits", avant que leur contamination ne soit décelée.

Le ministre a également annoncé un "plan de contrôle spécifique" sur trois mois des sites de production de produits laitiers infantiles, soit une centaine d'établissements. Ces annonces ont été faites après une réunion avec les acteurs de la filière laitière.

Un site internet et une application pour les rappels de produits

Du côté des consommateurs, le gouvernement propose de créer un site internet unique recensant tous les produits concernés par une procédure de retrait-rappel, a annoncé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Cette proposition a été annoncée après une réunion du Conseil national de la consommation qui regroupe les associations de consommateurs, organisations professionnels et services de la concurrence. Le CNC soumettra "pour la fin du mois d'avril" des "propositions d'actions" afin d'améliorer les dispositifs de retrait de produits en cas de crise sanitaire, ou de malfaçon sur un produit de consommation.

Le ministre propose également de mettre sur pied une application interactive permettant au consommateur de "signaler aux autorités compétentes les anomalies qu'ils constateraient", ajoute Bercy. Il proposera en outre à la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, "d'harmoniser et de renforcer les sanctions encourues en cas de commercialisation de produits retirés ou rappelés".

Le ministre a aussi annoncé qu'il rendrait publics "la semaine prochaine" les résultats de 2.500 nouvelles inspections réalisées par la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et destinées à vérifier le retrait effectif des laits infantiles fabriqués par Lactalis.

Les familles demandent à être reçues par Lactalis

L'association des familles de victimes du lait contaminé s'est dite "satisfaite", dans un communiqué, "qu'enfin une prise de conscience de l'Etat puisse apparaître sur ce scandale sanitaire que nous évoquons depuis des semaines".

"Un contact a été pris avec Lactalis afin d'être reçus par le PDG", ont ajouté les familles, auxquelles le groupe a promis une indemnisation. Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, a été reçu dans la matinée par Stéphane Travert après avoir assuré dans le Journal du Dimanche qu'il allait "tirer les leçons de cette crise" qui a entraîné la contamination de 37 nourrissons en France.