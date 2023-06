Lamastre : 87 adultes et enfants indisposés après avoir mangé à la cantine d'un établissement scolaire

L'intoxication alimentaire n'est pas certaine mais c'est l'hypothèse la plus probable. 87 personnes ont montré des symptômes tels que des maux de ventre, des vomissements et pour certains de la fièvre. Il n'y a pas eu de symptômes plus graves. Tous ont un point commun : ils ont pris leur repas à la cantine de l'établissement scolaire Charles de Foucault à Lamastre mardi 6 juin à midi.

ⓘ Publicité

Les analyses sont en cours mais l'agence régionale de santé s'oriente vers une intoxication alimentaire. 225 repas ont été servis ce jour-là et seulement 87 personnes enfants et adultes ont éprouvé des douleurs.

Les parents concernés ont été invités à surveiller l'état de santé de leurs enfants;

Les premiers résultats des analyses sont attendus la semaine prochaine.

L'établissement scolaire privé Charles de Foucault à Lamastre comprend un collège, une école primaire, une école maternelle et un centre de formation pour devenir jardinier-paysagiste. Il y a une seule cantine pour ces structures.