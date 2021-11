Lamastre : le centre de vaccination ferme ses portes, il ne reste plus que quatre centres en Ardèche

Il ne reste plus que quatre grands centres de vaccination en Ardèche, à Privas, Saint-Martin-de-Valamas, Guilherand et Annonay.

Le centre de vaccination de Lamastre, installé dans le centre culturel de la commune, ferme ses portes ce samedi. "On a observé depuis quelques temps, à Lamastre et dans tous les centres, une baisse de fréquentation", note Gilles Bach, responsable de ce centre de vaccination. "On arrivait au terme des 2e injections par rapport aux premières qu'on avait réalisées quelques temps auparavant, et les gens ne venaient pas spontanément pour la 3e injection."

Le Préfet de l'Ardèche indique par ailleurs sur sont site qu'avec la reprise des activités culturelles et sportives, "certains locaux comme les gymnases doivent retrouver leur activité initiale."

Le centre de Lamastre aura administré environ 16 300 injections toutes doses confondues, un bilan positif, pour ce centre qui a vacciné plus de 70 personnes par jour au plus fort de la crise, avec seulement un médecin et deux infirmières.

Changement dans la stratégie de vaccination

"Il y aura toujours possibilité de se faire vacciner auprès des médecins traitants, des infirmières libérales, des kinésithérapeutes, des pharmaciens etc." rassure Gilles Bach.

Avec la fermeture du centre de Lamastre, seuls quatre grands centres restent ouverts dans tout le département de l'Ardèche, à Privas, Saint-Martin-de-Valamas, Guilherand et Annonay.

Une équipe mobile de vaccination est également déployée. C'est l'association Elisa Medicoptère de Cruas qui en est en charge. L'objectif est de réaliser des opérations ponctuelles de vaccination, notamment pour la 3e dose de rappel pour les personnes éligibles et les plus de 65 ans.

La Préfecture indique également qu'un dispositif de vaccination sera assuré par les infirmiers libéraux de Villeneuve-de-Berg "avec des séances de vaccination réalisées deux à trois samedis par mois, sans rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Jean-Le-Centenier." Les détails sont à retrouver sur le site de la Préfecture.