Lancée à Chambéry, l'appli TousAntiCovid atteindra bientôt les 25 millions d'utilisateurs

Depuis l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron le lundi 12 juillet et l'annonce de l'extension de l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée des lieux culturels et sportifs, avant les bars et les restaurants entre autres au mois d'août, l'application TousAntiCovid a été téléchargée près de 2 millions 500 mille fois en France, en 9 jours.

"Il y a eu effectivement beaucoup de téléchargements. Maintenant, on est à plus de 24 millions, on sera à 25 millions probablement la semaine prochaine" commente Thomas Jaussoin, l'un des associés à la tête de Lunabee Studio, qui a développé l'application, "l'usage est désormais massif, et va devenir encore plus régulier et quotidien". Il précise toutefois que les téléchargements sont en hausse continue depuis plusieurs mois, avant même les annonces d'Emmanuel Macron, à raison d'un million par semaine environ indique-t-il.

Pour les professionnels : une autre appli, TousAntiCovid - Verif

A l'entrée des établissements, il suffit de présenter un certificat papier, remis le jour de sa vaccination, ou le document attestant de la négativité du test réalisé. Mais le smartphone rend l'action plus pratique, sans avoir à traîner un papier dans sa poche. Ce qui est important : le QR Code. "On essaie avec l'application de rendre les choses simples" expose Thomas Jaussoin, "pour les citoyens français comme pour les touristes en France, il suffit de lancer l'application. En haut, il y a une section 'pass sanitaire', qui permet d'ouvrir le carnet de tous les certificats obtenus, de vaccination comme de tests".

Les professionnels eux utilisent une application différente pour scanner les QR Codes de la clientèle et vérifier leur admission, "TousAntiCovid - Verif", qui n'est pas développée par l'entreprise chambérienne.