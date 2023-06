Lancement d'Irispace, l'Institut breton d'innovation spatiale près de Brest

En plein salon aéronautique du Bourget, c'est le lancement d'Irispace, l'Institut régional d'innovation spatiale à Brest ce vendredi. Nicolas Bellec est ingénieur à l'IMT Atlantique, chargé de coordination d'Irispace et ambassadeur du CNES (Centre national d'études spatiales) pour la Bretagne.

France Bleu Breizh Izel : Brest veut devenir un "petit Toulouse" ?

Nicolas Bellec : Peut-être pas un petit Toulouse, mais on sait qu'en région Bretagne, en fait, on a une forte activité. On le sait, c'est assez peu visible. C'est aussi un des objectifs d'Irispace. Mais on a un très fort écosystème de recherche et d'innovation autour du domaine spatial. L'objectif d'Irispace, c'est de rassembler des entreprises et des industriels sur le territoire et des acteurs académiques qui travaillent de près ou de loin dans le domaine spatial. L'objectif, c'est de pouvoir les accompagner, les accompagner dans le développement de leurs activités, alors que leur activité, ça peut être aussi bien ceux qui vont développer des techniques technologiques qui vont aller à bord des fusées ou des satellites, ou encore ceux qui vont utiliser des données satellitaires pour développer des services et des applications dans des domaines d'application comme le maritime, l'agriculture, l'aménagement du territoire.

De faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble, savoir qu'il y a des entreprises qui peuvent être complémentaires à quelques dizaines de kilomètres ?

Le premier point, c'est de se mettre tous ensemble autour d'une grande table puisqu'il y a beaucoup d'acteurs pour réfléchir à la manière dont on doit développer tout ça sur un périmètre qui est celui de la région Bretagne. Et de leur apporter aussi des moyens, des infrastructures, des financements aussi pour, pour développer leur activité, leurs activités de recherche, de recherche et de développement.

C'est surtout basé sur les satellites. Il y a plusieurs entreprises, notamment du côté de Lannion, qui travaillent dessus ?

Oui, mais il y en a, il y en a un peu partout, à Brest, à Lannion, à Rennes... La région Bretagne a toujours eu une relation très importante et une place importante dans le domaine spatial. Pour rappel, c'est dans le début des années 60 aue depuis le centre de télécommunications par satellite de Pleumeur-Bodou qu'est reçue la première transmission télévisée depuis un satellite américain. Mais depuis, et surtout depuis les années 2000, on a vu vraiment se développer un fort écosystème en recherche et innovation en Bretagne, avec des acteurs académiques, industriels.

Par exemple, si je dois donner des exemples. CLS à Brest, c'est une grosse entreprise qui fait de la surveillance maritime pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne à partir d'images satellites. On entend souvent dans les médias parler du "new space", ces nouveaux acteurs privés qui opèrent des petits satellites. Le premier acteur privé en France à le faire, on pourrait penser que ce sont des Toulousains mais non! Ce sont des Bretons, ce sont des Rennais d' Unseelabs ! Et aujourd'hui, ils sont à leur neuvième satellite, opéré, dédié encore une fois à la surveillance maritime. On a vraiment un très fort écosystème, que ce soit des laboratoires, des établissements d'enseignement supérieur ou encore des entreprises qui travaillent dans le domaine.

Le secteur spatial représente 2.000 emplois en Bretagne...

Justement, Irispace va aussi porter un observatoire qui permettra de préciser et de qualifier un peu l'activité spatiale en Bretagne et le nombre d'emplois. On considère déjà qu'il y a à peu près une centaine d'entités qui travaillent de près ou de loin dans le domaine spatial, ce qui peut représenter entre 1500 et 2000 personnes.

Vous nous parlez de satellites de surveillance maritime. Mais, ce qui nous fait quand même rêver, c'est l'exploration spatiale. Est-ce qu'en Bretagne, on travaille aussi sur les navettes, sur les fusées ?

Oui, on travaille aussi pour les vols habités et donc on a des acteurs comme Hénaff, par exemple, qui développent des procédés de nutrition, des aliments, et de conditionnement aussi de ces aliments-là, pour les vols habités, ce qui a été fait lors de la dernière mission de Thomas Pesquet. On a beaucoup de startups aussi qui travaillent dans ce domaine-là pour traiter l'air dans les stations et dans les vols habités longue durée. Un appel à projet sur ce sujet vient de sortir cette semaine, porté par le CNES, l'Agence spatiale française et la région Bretagne.