Lancement d'une campagne d'information sur la fin de vie pour mieux faire connaître les évolutions de la loi

Le ministère de la Santé va lancer lundi 20 février une campagne d'information sur la fin de vie, afin d'inciter les Français à exprimer leur volonté auprès de leurs proches, et pour mieux connaître les changements de la loi Leonetti, en vigueur depuis un an.

Après une campagne d'information à destination des professionnels de santé en décembre 2016, le ministère de la Santé va lancer lundi 20 février une nouvelle campagne sur la fin de vie, à destination cette fois du grand public. Il s'agit d'inciter les Français à évoquer le sujet en famille, afin de faire connaître leur volonté à leurs proches.

Donner les outils pour aborder le sujet sereinement

L'objectif est également de mieux faire connaître les changements entrés en vigueur il y a un an avec la loi Claeys-Leonetti. La loi du 2 février 2016 est un prolongement de la loi Leonetti de 2005. Elle n'autorise ni l'euthanasie ni le suicide assisté mais accorde de nouveaux droits aux personnes en fin de vie, notamment la possibilité d'une "sédation profonde et continue" jusqu'au décès. Cela signifie que des sédatifs sont administrés jusqu'à la mort, pour des patients atteints de maladies graves en phase terminale et dont la souffrance est insupportable.

Avec cette campagne d'information, pilotée par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV), le gouvernement souhaite "permettre à chaque Français de mieux connaître ses droits et d'aborder le sujet sereinement avec des professionnels de santé, mais aussi avec des proches", explique le ministère de la Santé.