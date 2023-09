Lancement de la campagne de vaccination contre le papillomavirus en Auvergne-Rhone-Alpes

C'était une promesse du Président Emmanuel Macron en février dernier. Une campagne de vaccination contre le papillomavirus de tous les élèves de 5e est lancée cet automne. L'objectif c'est que d'ici 2030, 80% d'une classe d'âge soit vaccinée. Et on en est très loin.

ⓘ Publicité

Actuellement 41.6% des jeunes filles et seulement 8.2% des jeunes garçons sont totalement vaccinés en France. Mais la Loire fait partie des mauvaises élèves de la région avec seulement 37.5% des filles et 5.3% des garçons vaccinés.

Le papillomavirus humain (HPV), qui est sexuellement transmissible, est à l'origine de 6.400 cancers tous les ans, notamment ceux du col de l'utérus mais aussi parfois de l'anus, de la gorge, de la langue... Mais également de lésions précancéreuses ou des verrues anaux-génitales qui touchent 100.000 personnes chaque année. 100 % des cancers du col de l'utérus sont dus aux infections liées aux HPV, 25 % des cancers surviennent chez les hommes. La vaccination prévient jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine de cancers

"80 % d'entre nous (hommes et femmes) auront été en contact ou ont été en contact avec le HPV durant sa vie détaille le docteur Anne-Sophie Ronnaux Baron médecin responsable du pôle régional de veille sanitaire à l'Agence régionale de santé. Potentiellement, ils seront infectés. Il existe plus de 200 types différents de HPV, mais il faut savoir que douze d'entre eux sont particulièrement à haut risque, c'est à dire qu'ils sont impliqués particulièrement dans la survenue de cancers. Il existe 6.400 cancers qui sont liés directement au HPV. Ces cancers sont très variés. Ils sont essentiellement des cancers de la sphère anogénitale, donc des cancers de l'anus, du pénis, de la vulve, des cancers du col de l'utérus et ils entraînent 1.000 décès par an chez la femme".

12 centres de vaccination seront mobilisés dans la région pour déployer des équipes mobiles au sein de chaque établissement scolaires. Les élèves de 5e dont les deux parents auront donné leur accord pourront être vaccinés sur place, dans leur collège, gratuitement, Deux injections doivent être réalisées, une cet automne et une autre dans 6 mois.