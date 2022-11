PHOTOS - Lancement de la mission lunaire Artémis : France Bleu en direct de la cité de l'espace de Toulouse

Artémis, la fusée la plus puissante du monde, a décollé ce mercredi 16 novembre (à 7h48, heure de Paris) pour la première fois depuis la Floride. Le but de cette mission Artémis 1, qui doit durer un peu plus de 25 jours, est de vérifier que ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les toutes prochaines années un équipage jusqu'à la Lune . Une matinée spéciale était organisée à la cité de l'espace de Toulouse. France Bleu Occitanie y était en direct.

Airbus artisan de cette mission

Juste avant le départ, une fuite d'hydrogène a été détectée au pied de la fusée, faisant craindre un nouveau report du décollage. Il a fallu une heure à l'équipe de techniciens pour tout réparer.

Pour ce vol test, lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la capsule Orion, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune mais s'aventurera jusqu'à 64.000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable. Le constructeur toulousain Airbus a conçu les systèmes de commande de la capsule Orion, propulsée par la nouvelle fusée de la Nasa.

Une mission de 25 jours

Cinquante ans après la dernière mission Apollo, ce premier vol doit confirmer que la fusée est sûre pour y envoyer ensuite un futur équipage. Avec Artémis la Nasa ambitionne d'envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune.

Le but est d'y établir une présence humaine durable, pour préparer un voyage vers Mars. Ce premier vol, inhabité, va durer 25 jours avec un amerrissage dans l'océan Pacifique le 11 décembre. En 2024, Artémis 2 doit emmener des astronautes jusqu'à la Lune, toujours sans y atterrir. Un honneur réservé à l'équipage d'Artémis 3, au plus tôt en 2025.