Lancement de la vaccination pour les plus de 75 ans à Arcachon

La mairie d'Arcachon a pris les devants pour vacciner ses habitants de plus de 75 ans. La campagne démarre ce lundi matin à 9h30, salle du Tir au vol. Les candidats au vaccin ont dû s'inscrire sur une plate-forme de la mairie et seront convoqués au fur et à mesure.