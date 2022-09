Lancement du CNR Santé au Mans : le ministre François Braun invité de France Bleu Maine ce vendredi

Le ministre de la santé et de la prévention François Braun répond aux questions de France Bleu Maine avant le lancement du CNR santé au Mans

"Une région où il y a des difficultés mais où on innove pour y faire face" : c'est ce qui vaut au Mans (Sarthe) d'avoir été choisi pour le lancement ce lundi 3 octobre du "CNR Santé", la grande conférence sur le système de soins, déclinaison du ­Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. A trois jours de ce lancement, le ministre de la santé François Braun est l'invité de France Bleu Maine ce vendredi 30 septembre. En direct à partir de 7h45, le ministre répond aux questions de la rédaction sur les enjeux de cette concertation inaugurée dans un département où près d'un habitant sur cinq n'a pas de médecin traitant soit 100 000 personnes.

Cliquez sur le player ci-dessous pour écouter le direct.

La Sarthe comme laboratoire

Comme de nombreux départements ruraux, la Sarthe est confrontée de longue date à des difficultés profondes d'accès aux soins et de désertification médicale. Certaines expérimentations lancées dans le département suscitent l'intérêt d'autres zones en tension, à l'image de l'équipe paramédicale d'urgence (EPMU) initiée début 2021 à Montval-sur-Loir, dans le sud Sarthe. Un système aujourd'hui également déployé à Saint-Calais et au Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL) du Bailleul.