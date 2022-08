Lancement du Safthon, pour prévenir le syndrome de l'alcoolisation fœtale

La sixième édition du Safthon a commencé dans l'Hexagone samedi dernier à Dijon. Le SAF est le syndrome d'alcoolisation fœtale, soit la forme la plus grave des troubles causés par d'alcoolisation fœtale (TCAF). Une dizaine de conférences de presse sont organisées par l'association SAF France jusqu'au 7 septembre pour sensibiliser à ce problème, avant la journée mondiale consacrée à ce fléau le 9 septembre.

Plus de 15 000 nouveaux cas de TCAF par an en France

Les TCAF touchent chaque année 15.000 nouveau-nés en France et plus de 560 en Bourgogne, soit deux bébés chaque jour. Ce sont donc deux enfants sur cent qui sont concernés par ces troubles et un nouveau-né sur mille naît avec un SAF.

La Bourgogne-Franche-Comté, région la moins bien informée

Or, trois quarts des habitants de Bourgogne-Franche-Comté méconnaissent les ravages liés à l'alcoolisation des mères durant leur grossesse, ce qui fait de la région, la moins bien informée sur le sujet en France. Il s'agit pourtant de la première cause de handicap non génétique et évitable. Quelques verres d'alcool pris par une femme enceinte peuvent suffire à provoquer des dégâts irréversibles sur le développement du fœtus. Denis Lamblin est pédiatre et président du Safthon, il insiste sur le fait que toutes les femmes enceintes sont concernées.

Entre la troisième semaine et la sixième semaine de grossesse, vous avez des risques de malformations cardiaques. Copier

La fille de Patrick Chauvin est atteinte de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Aujourd'hui âgée de 23 ans, Hinatéa souffre de nombreux handicaps. Son père vice-président du Safthon se bat pour qu'une meilleure information soit donnée aux femmes enceintes..

"Elle a très vite eu des difficultés à marcher, à parler." Copier