Landes : 23 cas de Covid-19 détectés lors des opérations de dépistage à Aire et Parentis

Dans les Landes, suite à la découverte de cas de Covid-19, deux opérations de dépistage "grand public" ont été menées en juillet, à Parentis-en-Born et Aire-sur-l'Adour. Près de 3.500 tests ont été réalisés et 23 cas positifs détectés. Le bilan dans le détail a été communiqué ce mercredi par la préfecture des Landes et l'Agence Régionale de Santé.

Bilan de l'opération sur le secteur d'Aire-sur-l'Adour

Cinq cas de Covid-19 avaient été détectés dans le secteur d'Aire-sur-l'Adour, sans qu'il n'ait pu être établi de lien entre les personnes concernées. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont donc décidé d'organiser une campagne de dépistages "grand public" auprès de la population de la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour.

Ce sont 1.590 tests sans rendez-vous et 174 avec rendez-vous qui ont été réalisés entre le 22 et le 30 juillet, soit 1.764 tests au total.

Quatre personnes ont été détectées positives et leurs contacts à risque ont été tracés de manière à casser d'éventuelles chaînes de transmission du virus.

Bilan de l'opération sur la communauté de communes des Grands Lacs

Suite à la détection de plusieurs cas de Covid-19 dans une activité saisonnière, plusieurs opérations de dépistage ont été conduites par l'ARS, en lien étroit avec la préfecture, entre le 1er et le 17 juillet. Un travailleur saisonnier du Domaine des Myrtilles, à Parentis-en-Born avait été testé positif le 29 juin dernier. Les dépistages ont été menés en trois phases à partir du 30 juin.

Au total, 1.726 tests ont été réalisés et 19 cas positifs détectés. La très grande majorité des cas (18) sont issus du même cercle de contact et identifiés par l'ARS. Les personnes ont été mises très rapidement à l'isolement.