Landes : 79 classes fermées suite à des cas de Covid-19, un record

Lors du dernier décompte de l'inspection d'académie dans les Landes, il y avait ce mardi soir 79 classes fermées dans les Landes. Mais le record date de la veille puisque lundi soir, il y avait 81 classes fermées dans le département.

Echec de l'expérimentation landaise ?

Un record de classes fermées pour cette nouvelle flambée épidémique que le département des Landes n'aurait pas dû connaître normalement car il faisait parti, depuis début octobre, des 10 départements français tests pour un protocole censé limiter le nombre d'élèves renvoyés chez eux.

Avec ce protocole expérimentale lancé par le gouvernement pour éviter un trop grand nombre de fermeture de classe, lorsqu'un enfant était testé positif, tout ses camarades de classe devaient être testés dans les locaux de l'école et seuls les élèves positifs devaient rentrer chez eux. Les négatifs pouvaient rester en classe. Mais avec le nombre de contaminations qui a explosé, les laboratoires landais n'ont pas pu suivre le rythme et dépêcher des équipes dans autant d'école.

Conséquence, ce protocole expérimentale est en stand by depuis plusieurs semaines et on ferme à nouveau les classes au premier cas positif. Cette expérimentation s'achève ce vendredi et c'est donc plutôt un constat d'échec.

L'inspection d'académie revient donc à ce qui se faisait avant, c'est à dire cibler des territoires tendues en terme de contamination avec l'ARS pour des campagnes de dépistage salivaire massives.