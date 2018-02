Saint-Justin, France

Pas question de laisser des centaines de patients de Saint-Justin et des environs sans médecins, infirmiers ou ostéopathes. La semaine dernière, un incendie électrique a détruit entièrement une pièce et les fumées se sont répandues dans tout le bâtiment. Les expertises et les travaux pourraient prendre plusieurs mois. Mais dans l'urgence, les neuf soignants et la municipalité ont trouvé une solution : installer les cabinets médicaux dans l'hôtel de ville.

Les locaux du Pôle santé touchés par un incendie vendredi dernier. © Radio France - Fanny Bouvard

Une bâtisse du XIIIe siècle remplie de médecins

C'est ce mercredi matin, seulement cinq jours après l'incendie, la mairie s'est transformée en nouveau Pôle de santé. "Les choses ont été décidées en trois heures, explique le Docteur Thierry Gourgues. Ce week-end nous avons préparé nos cartons. Lundi, nous avons fait des allers-retours avec nos meubles dans des pick-ups des agents municipaux. Et voilà, mardi, on se réinstalle avec tout notre matériel."

Des affichettes sur la porte du Pôle de santé. © Radio France - Fanny Bouvard

Alors évidemment, il a fallu faire de la place. "On a cédé cinq salles, raconte le maire Philippe Latry. Moi, j'ai même abandonné mon bureau. Et dans la salle du conseil municipal, l'ostéopathe va s'installer quand elle rentrera de ses vacances."

Au moins quatre mois avant de retrouver le Pôle santé

Cette situation pourrait devrait durer plusieurs mois. "Peut-être jusqu'en juin, explique le Docteur Gourgues. Les dégâts ne sont pas trop importants. Mais le temps de faire des expertises, que les assureurs fassent leur travail et que les travaux commencent. On est là pour un bout de temps."