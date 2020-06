Landes : baisse du nombre de dons de sang depuis le déconfinement

L'Etablissement Français du Sang lance un appel à la mobilisation générale. Les stocks de sang ne sont plus suffisants, les réserves sont en dessous du seuil d'alerte et tout indique qu'elles vont continuer de baisser. Une situation que l'on retrouve partout, notamment dans les Landes.

Alors que les donneurs ont répondu présents au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Pourtant, les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser explique l'Etablissement Français du Sang.

Ce constat national est partagé dans les Landes, par le docteur Bruno Chancerel, responsable adjoint du service des prélèvements. Il se souvient des premiers jours du confinement, des donneurs aux abonnés absents, puis l'intervention du directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, suivie d'un afflux de donneurs et notamment de nouveaux donneurs.

Plusieurs difficultés

Mais depuis, les dons de sang se sont tassés et ont même diminué. Avec le confinement, L'Etablissement Français du Sang a dû annuler de nombreuses collectes mobiles (notamment dans les universités et les entreprises). Ce phénomène persiste même après le 11 mai puisque des secteurs sont encore ralentis, des salariés en télétravail et des locaux indisponibles.

Par ailleurs, depuis le 11 mai dernier, chacun est retourné à ses activités. Moins de temps, envie de profiter du soleil... Sur les collectes maintenues, les prélèvements sont en baisse du fait du renforcement des mesures de sécurité sanitaire qui en ralentissent le déroulement.

Reprise de l'activité hospitalière

Il y a urgence. Il faut remonter le niveau de réserve avant l’été et de le maintenir jusqu’au mois de septembre explique le docteur Bruno Chancerel, d'autant que l'activité hospitalière reprend : "On note une forte augmentation de la cession des produits sanguins et _ça ne devrait pas diminuer au cours de l'été_, alors que c'est le cas habituellement. Mais, là du fait d'une forte reprise hospitalière qui va certainement durer tout l'été, parce qu'elle était pratiquement nulle pendant la période du confinement. Et donc ça aussi, c'est une difficulté qui impacte fortement les réserves de sang."

Bruno Chancerel, qui invite notamment les nouveaux donneurs du confinement à revenir faire un don. Il veut rassurer aussi ceux qui ne sont pas venus par peur de se déplacer.

Les collectes de sang ont lieu avec ou sans rendez-vous dans les maisons du don à Mont-de-Marsan et Dax. Des collectes mobiles sont également régulièrement organisées, comme ce jeudi 4 juin à Mugron, à l'Espace Henri Emmanuelli, de 15h30 à 19h00. Pour toutes ces collectes l’EFS met en place les mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous.

Pour être donneur, il faut avoir entre 18 à 71 ans. Un homme peut donner jusqu'à six fois et une femme quatre fois par an, la moyenne nationale est de deux dons par an. Il y a besoin de 10.000 dons par jour en France pour tous les hôpitaux et les cliniques.