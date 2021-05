Landes : de moins en moins de résidents dans les Ehpad en raison de la crise sanitaire

"Ça n'était jamais arrivé d'avoir des places vacantes dans nos établissements" partage Mathieu Henry, président de l'Association des Directeurs d'Ehpad des Landes et par ailleurs directeur de deux établissements pour personnes âgées à Monfort-en-Chalosse et Gamarde-les-Bains.

Une situation inédite. Avant la crise sanitaire, il fallait passer par des listes d’attente et patienter plusieurs mois. Aujourd'hui, une place sur 10 n’est pas occupée, selon l’estimation du SYNERPA - le syndicat national des maisons de retraite. L'Agence Régional de Santé du département des Landes confirme de son côté que les Ehpad connaissent un taux d'occupation inférieur par rapport aux années précédentes. Ce taux d'occupation se situerait autour des 90% selon l'ARS. Cette baisse est due à l'effet combiné de plusieurs facteurs, liés à la pandémie.

Le maintien à domicile comme alternative

D'abord, le recours à l'aide à domicile pour les personnes au seuil de la dépendance est plus systématique qu'avant la crise. Les familles hésitants davantage à placer leurs aînés dans les établissements. Une situation qui pourrait être provoquée par les mesures restrictives imposées aux Ehpad confie Mathieu Henry : "L'activité du service d'aide à domicile ne fait que progresser et c'est vrai que l'on sent une forme de réticence à entrer dans nos établissements compte tenu des restrictions actuelles sur les visites sur les périodes d'isolement, de sorties ou non". Ainsi, pour certains proches des personnes dépendantes, le fait de savoir son parent isolé dans un établissement avec des mesures sanitaires strictes, sans possibilité de lui rendre visite pourrait constituer un frein à un placement, d'où un maintien à domicile coûte que coûte... une "peur de l'Ehpad" s'installe comme le révélait un collectif national réunissant des proches de résidents qui dénoncent des "Ehpad-prisons". Mathieu Henry confirme que ce contexte "ne donnent peut être pas un signal de confiance aux familles qui souhaiteraient placer leur parent dans nos institutions"

A cet égard, l'âge moyen d'entrée en Ehpad est de plus en plus avancée : 87 ans. Le président de l'Association des Directeurs d'Ehpad landais craint que l'entrée "de plus en plus tardive en Ehpad soit de plus en plus mal vécue par la personne parce que celle-ci arrive presque sans autonomie. Le travail pour maintenir cette autonomie est insuffisant puisqu'on est sur de la gestion de la dépendance alors qu'on aurait pu prévenir la perte d'autonomie".

Un enjeu pour l'équilibre financier des Ehpad

"Cette incapacité pour nous à remplir nos établissements pourrait certainement faire naître des craintes financières" explique Mathieu Henry. En effet, si la situation perdure cela pourrait devenir préoccupant d'un point de vue financier. Si la santé des résidents est bien sûr la priorité des directeurs d'établissements qui assurent une mission de service public, ces derniers ne peuvent pour autant évacuer la question économique. Avoir un manque de résidents peut à long terme remettre en question l'équilibre financier des Ehpad.

Dans les Landes, les Ehpad sont publics. Autrement dit, ils sont gérer par des hôpitaux publics, par les collectivités locales, ou ils sont associatifs à but non lucratif. Le département n'a pas d'Ehpad dits privé à but lucratif sur son territoire. L'équilibre financier est difficile à trouver en ayant un taux de places vacantes en hausse et pour autant "il faut que les établissement aient les moyens d'assurer leur pérennité, les moyens d'investir et les moyens d'améliorer continuellement la prise en charge des personnes accueillies" ajoute Mathieu Henry.

Les Landes affichent un prix de journée pour l'hébergement en Ehpad parmi les plus bas de France, environ 60 euros de moyenne, selon une étude de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dévoilée en avril 2021.