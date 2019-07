Landes : des démarchages téléphoniques frauduleux en cours au nom de l'hôpital de Dax

Dax, France

Exactement les mêmes faits qu'il y a un an jour pour jour et que déjà France Bleu Gascogne vous révélez. Ce vendredi, via sa page Facebook, l'hôpital de Dax alerte ses usagers sur des démarchages téléphoniques frauduleux réalisés en son nom. Des patients ont alerté le standard téléphonique de l'hôpital après avoir reçu un étrange coup de fil. Des personnes appellent, le plus souvent des personnes âgées, pour leur demander de leur fournir numéro de sécurité sociale, numéro de mutuelle ou autre. Le plus souvent, ces personnes mal intentionnées qui appellent se font passer pour le service social de l'hôpital.

L'hôpital de Dax rappelle qu'il ne demande jamais ce genre d'informations par téléphone. Toute les démarches de ce type se font sur place.