Landes : l'établissement français du sang a besoin de vos dons

Département Landes, France

On a besoin de votre sang ! L'établissement français du sang lance un appel aux dons dans les Landes, parce qu'avec les vacances d'été, il y a moins de donneurs. "On est un petit peu en difficulté. Les périodes de canicule ont rendu certaines collectes compliquées, et les donneurs sont en vacances", décrit ainsi Sophie Fleutiaux, responsable des prélèvements pour l'établissement français du sang des Landes.

Or, comme l'explique le médecin, "il n'y a pas de vacances pour les malades. Donc les malades transfusés très régulièrement ont besoin d'être transfusés en plein mois d'août pour survivre." L'enjeu est donc important, d'autant que l'été, "il y a aussi une accidentologie plus importante qui nécessite d'augmenter les dons de sang."

Faire des stocks pour les fêtes de Dax et le G7

Mais l'EFS se prépare aussi à deux événements importants, "qui nécessitent qu'on prévoit des stocks de sang plus importants" : ce sont les fêtes de Dax et le G7. En effet, ce sera plus compliqué de se déplacer, donc l'EFS s'attend à une nouvelle baisse des dons.

Il faut rappeler que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : sept jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France, et un don peut permettre de sauver trois vies.

Des collectes festives et gourmandes sont organisées tout le mois d'août dans les Landes, chaque mercredi (sauf le mercredi de l'ouverture des fêtes de Dax, remplacé par une collecte la veille) à la maison du don à Dax, et tous les vendredis à celle de Mont-de-Marsan, avec bar à fruits, bar à smoothies, glace à la planche et bar à noix de coco.