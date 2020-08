Landes : l'Etablissement Français du Sang peine à mobiliser les vacanciers

Les dons de sang sont en baisse depuis le début du mois d'août. Constat fait par l'Etablissement Français du sang dans les Landes, qui le reconnaît : il a du mal à mobiliser les touristes, pourtant nombreux en ce moment dans le département. Probablement un effet "forte chaleur".

C'est pour ça que l'EFS met l'accent sur la collecte mobile organisée ce jeudi après-midi sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Certes, des donneurs d'autres régions, qui sont en vacances en ce moment dans le Sud-Ouest continuent de donner, ce n'est pas suffisant. Et, il faut attendre deux mois entre chaque don. A Saint-Vincent-de-Tyrosse, il reste près d'une quarantaine de places pour ce jeudi. "On a besoin, chaque jour, en Nouvelle-Aquitaine d'environ 1.000 dons. Et là, sur une collecte qui doit normalement en recevoir 80, actuellement _une quarantaine d'inscrits ce n'est pas suffisant_", résume le docteur Bruno Chancerel, responsable adjoint du service des prélèvements dans les Landes.

Bruno Chancerel invite donc tous ceux qui veulent donner, quelque soit leur groupe sanguin, à s'inscrire via le site internet resadon.fr pour participer à la collecte de ce jeudi à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Elle a lieu de 15h30 à 19h à la salle de Bury. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun, mais il faut avoir 18 ans et venir avec une pièce d'identité. Le médecin insiste auprès des habitués, ceux qui n'ont encore jamais donné et "les vacanciers qui passent un peu de temps chez nous, ça peut sauver des vies en 1h".

Collecte de sang ce jeudi à Saint-Vincent-de-Tyrosse - Etablissement Français du Sang

La maison du don, à Mont-de-Marsan, est ouverte samedi de 8h à 12h. Et d'autres collectes mobiles se tiendront la semaine prochaine notamment à Grenade-sur-l'Adour (25 août), Roquefort (27 août).