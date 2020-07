Coronavirus dans les Landes : l'opération de dépistage à Parentis-en-Born est prolongée

Si vous habitez dans le secteur de Parentis-en-Born (Landes) et que vous n'avez pas réussi à avoir de rendez-vous cette semaine pour un test de dépistage au coronavirus, rassurez-vous : l'opération est prolongée jusqu'à vendredi prochain.

L'opération de dépistage au coronavirus organisée à Parentis-en-Born (Landes) est prolongée. Cette opération, qui concerne les habitants et les vacanciers de la communauté de communes des Grands Lacs, devait se terminer ce vendredi. Mais face à la demande, l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture des Landes ont décidé de proposer de nouveaux créneaux. "Cette semaine, la ligne téléphonique du laboratoire était saturée d'appels et toutes les plages horaires complètes", raconte Didier Couteaud, délégué départemental de l'ARS.

Les personnes qui souhaitent se faire tester peuvent encore le faire mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Pour permettre aux personnes qui travaillent de venir, une nocturne est prévue le jeudi soir jusqu'à 21 heures.

Pour rappel, le dépistage est gratuit. Il faut cependant prendre rendez-vous auprès du laboratoire FORTEBIO-UNILABS au 05 58 90 91 97 ou via la plateforme internet Doctolib. Le dépistage a lieu dans la salle des fêtes de Parentis-en-Born.

Des premiers résultats rassurants

Les résultats des 250 premiers tests de l'opération sont tombés : un seul est revenu positif. Des résultats rassurants, selon la préfète des Landes, même si on attend encore près de 400 résultats. L'objectif, en tout, est de réaliser plus de 1400 tests pour ce secteur, explique l'ARS.

En parallèle, l'opération de dépistage s'est élargie aux structures à risque situées dans le secteur : les Ehpad de Parentis et Biscarrosse, ainsi que le Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) des Grands Lacs. Des tests sont en cours sur les 80 personnels de l'Ehpad de Biscarrosse. Les 55 employés de l'Ehpad de Parentis seront testés mercredi 15 juillet. L'intégralité des employés et des résidents du CADA seront testés jeudi 16 juillet. Les tests auront lieu directement sur place.

Cluster dans une exploitation agricole

Cette vaste opération de dépistage a été lancée après l’apparition d'un foyer de contamination dans le secteur de Parentis la semaine dernière. 17 cas avaient été diagnostiqués parmi des saisonniers agricoles. Plusieurs phases de tests avaient ensuite été réalisées dans l'exploitation agricole concernée. L'ARS annonce ce vendredi qu'un nouveau cas a été détecté.