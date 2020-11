Landes : la brigade covid de l'Assurance Maladie s'adapte face à la hausse des contaminations

Multiplication des cas de Covid-19 et comment casser les chaînes de contamination ? Avec le fameux trytique, "Tester / Tracer / Isoler", la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est chargée d'identifier, de contacter les personnes positives et leurs cas contact. Mais, face à la hausse brutale des cas positifs la CPAM vient de revoir son système dit de "tracing" mis en place au moment du déconfinement.

Les brigades de "contact-tracing" ont été créées en mai dernier. Dans les Landes, une dizaine de personnes, volontaires, ont appelé chaque cas positif, dans un délai de quatre heures suivant le résultat du test. Il s'agissait notamment de donner des conseils, comme l'isolement, de faire également une enquête épidémiologique en établissant une liste de cas contact, à appeler dans les 24h, pour les inciter à se faire tester à leur tour et à s'isoler en attendant le résultat. Ce fonctionnement a tenu plusieurs mois. "En mai et juin, nous étions sur des cas marginaux. Très peu de cas positifs se déclaraient", se souvient Julien Méric, directeur adjoint de la CPAM des Landes, chargé du pilotage de la brigade de "contact-tracing".

Ce dernier a vu la bascule se faire à l'amorce de la rentrée fin août : "Fin août, on a commencé à comprendre qu'on rentrait dans une nouvelle dimension. Fin août et ensuite ça n'a fait que s'accélérer, le nombre de cas était croissant et avec à nouveau une grosse accélération fin septembre, début octobre où la courbe a cabré d'un coup". Avec l'explosion des cas, l'organisation et les délais définis au printemps ne sont plus tenables.

Un système de textos et de mails

Malgré l'augmentation des cas positifs, la mission des brigades n'a pas changé. C'est plutôt la façon de la faire. La priorité des priorités reste le patient zéro. Mais comme ils sont de plus en plus nombreux, le délai pour les contacter s'est allongé. De quatre heures au printemps, il est passé à 24 heures. Dans les Landes, la brigade de "contact-tracing", qui comptait une dizaine de personnes, est montée à environ 50 agents, qui se relaient pour assurer des permanences téléphoniques 7/7 jours, y compris les jours fériés.

Malgré l'aide de la MSA, des Caisses d'Allocations Familiales, l'organisation imaginée au printemps ne tient plus. Face à l'augmentation des cas positifs, et pour gagner du temps, il faut quelque peu automatiser la méthode.

Ainsi, un SMS est envoyé au patient testé positif, à 9h ou 14h, lui indiquant que l'Assurance Maladie va le contacter dans la journée. Dans ce texto, il est demandé à la personne d'aller sur le site internet briserlachaine.org et d'établir elle même sa liste des cas contact. En quelque sorte de mâcher le travail de l'enquête épidémiologique. "L'appel va nécessairement plus vite puisque auparavant on faisait tout le boulot directement avec le patient zéro. Là, il a fait le travail préparatoire. Au lieu d'y passer trois-quart d'heure à une heure, ça va un peu plus vite", explique Julien Méric.

Pour les cas contacts aussi, les choses ont un peu changé. Plus d'appel systématique mais un mail ou un texto qui renvoie vers le site de l'assurance maladie, ameli.fr, et qui explique marche à suivre. "C'est très important que les cas contact lisent ce message" insiste Julien Méric, "et coche à la fin une case qui dit : J'ai bien pris connaissance de... Nous on fait une vérification et si les personnes ont coché la case, on va considérer que le cas contact a été appelé, et on va continuer à se focaliser sur nos patients zéro. Sinon, on appelle le cas contact faire le travail qu'on fait avant. Mais ça nous réduit quand même notre charge".

Le directeur adjoint de la CPAM des Landes demande à chacun d'être vigilant : "Un mail, un SMS de l'Assurance Maladie, c'est important de le lire, de le prendre en compte. Un appel qui se termine par 36-46 sur un portable, c'est très important de répondre y compris le samedi et le dimanche, le 11 Novembre et peut être même le 25 décembre."

450 à 500 appels quotidiens

La CPAM des Landes traite en moyenne entre 450 et 500 communications par jour, actuellement. Des appels aux assurés Landais et les appels d'assurés à l'Assurance Maladie. Des communications aussi avec d'autres départements, car si les cas augmentent aussi dans les Landes, l'organisation de "tracing" est devenue nationale, ainsi les agents landais aident leurs collègues du Rhône ou bien ceux d'un département des Hauts-de-France.

Le "tracing" essentiel, même pendant le confinement

Le dispositif de "Tester / Tracer / Isoler" est maintenu, dans la mesure où ce second confinement n'a rien à voir avec le premier. Le maintien de certaines activités économiques, les écoles toujours ouvertes, font qu'il y a toujours des contacts, "donc la mission conserve tout son sens" conclut Julien Méric, qui s'attend à continuer après ce second confinement.