La campagne de vaccination, hors Ehpads, débutera la semaine prochaine dans les cabinets des médecins libéraux : elle est réservée, dans un premier temps, aux patients à risque de plus de 65 ans apprend-on ce mercredi 6 janvier 2021.

Coronavirus dans les Landes : les patients à risque de plus de 65 ans vaccinés dès la semaine prochaine

Flacon du vaccin Pfizer et BioNTech , photo d'illustration

Les Landais de plus de 65 ans, qui ont des pathologies à risque pourront se faire vacciner, à partir de la semaine prochaine, chez leur médecin traitant apprend-on ce mercredi. Selon le médecin montois Didier Simon, également vice-président de l'Union régionale des professions de santé (URPS) pour les médecins libéraux, le feu vert a été donné ce mercredi 6 janvier à l'issue d'une réunion de crise qui s'est tenue par visio-conférence à Mont-de-Marsan. Elle a réuni des représentants de l'Agence Régionale de Santé, de la préfecture, des médecins libéraux et du secteur hospitalier.

Il s'agit donc d'une accélération dans le calendrier puisque la phase 2 de la vaccination n'aurait pas dû commencer que le mois prochain voire en mars.

Recenser, informer, vacciner

Les médecins libéraux doivent maintenant recenser, parmi leurs patients, les personnes qui pourront bénéficier du vaccin contre la Covid-19.

Il s'agit des patients de plus de 65 ans qui souffre d'une affection longue durée comme le diabète, une maladie cardio-vasculaire ou un cancer. Le vaccin pourra aussi bénéficier aux moins de 65 ans considérée comme personne à risque : ceux qui sont malades du cancer et qui subissent des séances de chimiothérapie ou de biothérapie, les personnes qui souffrent de forme sévère du diabète et qui sont sous insuline ou encore celles atteintes d’obésité.

Un consentement oral

Les patients prioritaires seront convoqués, sur rendez-vous, par leur médecin traitant. Ils peuvent aussi contacter leur médecin directement. Ensuite, le patient rencontrera son médecin qui lui demandera d’abord s’il est d’accord pour être vacciné. Auparavant, le praticien devra avoir expliqué le fonctionnement du vaccin, ses potentiels effets secondaires et évaluer le bénéfice que cela peut représenter pour le patient compte-tenu de sa pathologie. Si la personne est d’accord, elle intégrera une liste de patients et sera contactée pour être vaccinée une première fois fois puis trois semaines après pour recevoir le rappel .

Une logistique rigoureuse

Les médecins devront aller chercher les vaccins à la pharmacie de l’hôpital. Le vaccin Pfizer BioN'tech doit être stocké à moins 70 degrés. Une fois sorti du super-congélateur, les flacons doivent être conservés dans un frigo et utilisés dans les 5 jours. Le flacon doit ensuite être reconstitué avec du sérum physiologique. Il faut ensuite l’administrer dans les 6 heures. il y 5 doses dans chaque flacon, il faut donc vacciner 5 personnes dans un laps de temps de 6 heures.

Trois centres de vaccinations pour les professionnels de santé

Parallèlement, trois centres de vaccination vont ouvrir dans les Landes à destination des professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec des pathologies à risque. Ils seront implantés, notamment, à Dax et Mont-de-Marsan .

Dans un premier temps, 5000 doses doivent être livrées dans les Landes d'ici mardi 12 janvier.