Landes : la préfecture demande de ne plus boire l'eau du robinet à Hagetmau et Labastide-Chalosse

La préfecture des Landes recommande ce vendredi après midi de ne plus boire l'eau du robinet à Hagetmau et Labastide-Chalosse. Une contamination bactériologique est suspectée. Des analyses sont en cours.

Hagetmau, France

Dans un tweet publié à 15h30 ce vendredi, la préfecture des Landes alerte sur une possible contamination bactériologique de l'eau du robinet à Hagetmau et Labastide-Chalosse. En attendant des analyses complémentaires de l'Agence Régionale de Santé et du délégataire Suez, les services de l'Etat recommandent aux habitants de ne plus consommer l'eau. Les municipalités concernées prennent toutes les mesures nécessaires explique la préfecture. Plus d'informations à suivre.