Landes : la procédure d'admission pour le Village Alzheimer est ouverte

Dax, France

C'était un moment très attendu par les proches de personnes atteintes d’Alzheimer. A un peu plus de quatre mois de l'ouverture, la procédure d'admission pour le Village Landais Alzheimer est officiellement ouverte depuis ce jeudi après-midi. Après le recrutement des personnels, c'est donc une nouvelle étape importante pour cette structure, unique en France, qui se veut innovante dans la prise en charge et l'accompagnement des résidents.

Le chantier de ce Village Alzheimer est en train de se terminer à Dax. Dans un environnement arboré de 5 hectares, ouvert sur la ville, quatre quartiers avec quatre maisonnées vont permettre d’accueillir 120 résidents, appelés des "villageois", dont 10 places seront réservées à des patients de moins de 60 ans.

Comment faire une demande d'admission ?

Le Conseil Départemental des Landes, qui finance plus de la moitié de ce projet à 28.8 millions d'euros, a lancé ce jeudi la procédure d'admission via le site internet viatrajectoire, qui fonctionne déjà sur les établissements médico-sociaux du département. Les familles et les professionnels de santé peuvent dès à présents pré-inscrire une personne.

Après avoir créer un dossier, et choisi le Village Landais Alzheimer, il vous faut remplir un volet administratif, un volet autonomie de la personne, le volet médical est à compléter par le médecin traitant. Ensuite, c'est l'équipe du Village Alzheimer qui examinera les dossiers. Une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, assistants en soins gérontologiques, ergothérapeute, psychologue, psychomotricienne, animateurs, etc...) encadrée par un Conseil éthique.

Même si les Landais seront prioritaires, il n'est pas question de faire de la discrimination explique le vice-président en charge de la Solidarité, Paul Carrère : "Ce qui est important c'est de voir si la pathologie est compatible avec la prise en charge, le projet individualisé que nous proposerons. Il est aussi important de voir la compatibilité entre la personne et le Village tel qu'il sera, sur 5 hectares, dans un schéma de liberté, d'aller et de venir. Donc on est très attaché à ce que la personne qui peut devenir villageoise, ou l'aidant familial, puisse valider. Ce qui est très important, c'est cette notion d'acceptation du projet."

Toutes les demandes seront donc étudiées de la même façon. "La demande doit être formulée pour une personne reconnue comme ayant Alzheimer ou une maladie apparentée, les troubles du comportement productif, comme la déambulation ou l'agressivité, rentreront aussi en ligne de compte. Les données médicales, psychologiques et sociales seront également étudiées", rajoute la directrice du Village, Pascale Lasserre-Sergent.

Pour les personnes n'ayant pas internet, l'inscription pourra se faire sur papier, un document Cerfa qui sera disponible prochainement, et à renvoyer au Département : 23, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan.

Ensuite trois réponses possibles : admissible, liste d'attente ou bien un refus, qui sera évidemment motivé explique la directrice.

Pour les demandes déjà déposées

Les premiers inscrits ne seront pas les premiers servis prévient Paul Carrère. Il y a un peu plus d'un an, le Département avait lancé un appel à candidatures. D'autres lui étaient déjà parvenu en 2017. Au total, environ 600 demandes ont déjà été déposées par anticipation. Ces demandes ne seront pas ignorées. Elles vont toutes être reprises, étudiées. Les personnes vont être recontactées pour savoir si la demande est toujours d'actualité et le cas échéant affiner les informations médicales et sociales.

Pas de réponse définitive avant début 2020

Il va y avoir un travail concerté de l'ensemble de l'équipe, qui va étudier dossier par dossier la possibilité d'accueillir telle ou telle personne. Et avant toute décision, les proches et la personne malade, si elle le peut, devront venir visiter le village, se rendre compte sur place, aux côtés des professionnels. Le village étant toujours en chantier, les réponses définitives n'arriveront qu'en début d'année prochaine. Pour une ouverture annoncée en mars 2020.

Une visite de chantier le 23 novembre

Il aura fallu 20 mois de travaux pour faire sortir de Village Landais Alzheimer de terre. Un village que le Département a décidé d'ouvrir aux Landais le samedi 23 septembre prochain avec des visites de chantier toute la journée. Les places sont limitées, environ 200 personnes dans la journée, les inscriptions sont donc obligatoires, villagealzheimer.landes.fr