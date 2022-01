Landes : la ville de Biscarrosse recherche des médecins généralistes

A priori, la troisième ville des Landes ressemble plus à un paradis qu'à un désert médical. Et pourtant, le ville a lancé une opération de communication pour chercher des médecins généraliste.

Biscarrosse est à la recherche de médecins généralistes. La troisième commune des Landes a lancé une campagne de communication pour attirer de nouveaux médecins généralistes sur la commune. Un encart dans le quotidien du médecin, un journal spécialisé et une campagne sur les réseaux sociaux : la mairie met le paquet.

La ville de Biscarrosse met en avant sa carte postale mais pas que. Il y a aussi un avantage fiscal à s'installer, la mairie fournit le local et le logement. Et puis ce qui rassure les potentiels nouveaux médecins : l'hôpital d'Arcachon n'est pas loin et il y a le renfort d'équipes médicales durant la saison estivale où la ville passe de 15 000 à 90 000 habitants.

"Même si on est pas une désert médical, gouverner c'est prévoir", explique Hélène Larrezet, la maire de Biscarrosse. Copier

La ville de Biscarrosse aurait déjà reçu des candidatures. Si elle en reçoit trop, peut-être qu'elle pourra re-router quelques CV vers Pissos, commune landaise à une trentaine de kilomètres de là qui, depuis des mois, recherche activement des médecins.

à lire aussi Dans les Landes, Pissos risque de se retrouver sans aucun médecin : la Ville lance un nouvel appel