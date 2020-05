Landes : le Département livre 200.000 masques en tissu à 236 communes landaises ce dimanche

La première livraison de masques "grand public" est arrivée ! Ce dimanche, le Département des Landes a livré 200.000 masques en tissu lavables aux 236 communes qui ont commandé ces équipements via l’association des maires. Une deuxième livraison de 150.000 masques aura lieu la semaine prochaine. Au total, ce sont donc 350.000 masques qui ont été commandés et financés par le Département pour les communes landaises. En plus de cela, le Département a commandé 50.000 masques en tissu pour les collégiens en vue de la reprise le 18 mai. Ils seront mis à disposition des chefs d'établissement qui en feront la demande. Ces 400.000 masques "grand public" ont coûté 1,2 million d'euros au Département, qui espère pouvoir récupérer une participation de l'État de 50%, mais aussi des communes, qui financeront 50% du montant qu'il restera.

En complément de cela, le Département a souhaité constituer un stock de masques en tissu en cas de besoin : 100.000 masques ont été commandés à l'Opération Résilience et 150.000 autres auprès des fabricants landais FMS, Pyrenex et Adishatz. Le coût de ces 250.000 masques est de 750.000 euros, avec une participation de l'État espérée à hauteur de 50%.

Mais le Département a aussi passé commande de masques professionnels : 75.000 masques FFP2 et 500.000 masques chirurgicaux, pour un coût estimé à 400.000 euros. Ces masques ont été distribués en priorité aux Ehpad, aux services d'aide à domicile et aux établissements médicaux sociaux "pour couvrir leurs besoins urgents", selon le Département. Ils ont également été livrés dans 18 pharmacies (30.000 masques) qui assurent la répartition auprès des professionnels de santé, ainsi qu'aux pompiers (6.000 masques).

Enfin, le Département a pré-financé, pour un coût de 160.000 euros, 200.000 masques chirurgicaux distribués dans 250 communes et collectivités territoriales. Ces masques sont destinés aux agents des communes. Une commande passée par le Département mais remboursée par les communes.