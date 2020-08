Landes : le nombre de cas de coronavirus en progression

Les Landes subissent une progression du nombre de cas de coronavirus, s'inquiète l'Agence régionale de santé (ARS). Pendant les trois mois qui ont suivi le déconfinement, l'ARS a recensé 90 nouveaux cas, soit en moyenne une contamination par jour. Mais ces sept derniers jours (entre le 7 et le 13 août), ce sont 40 nouveaux cas qui ont été détectés, soit six contaminations par jour. Des cas très majoritairement localisés dans le sud et l'extrême-sud du département.

"La situation reste cependant favorable et maîtrisée", nuance Didier Couteaud, le délégué départemental de l'ARS. "Depuis un mois, il y eu deux hospitalisations liées à l'épidémie, aucun décès et aucune personne en réanimation", précise-t-il. Avant d'ajouter : "seul 1% des passages aux urgences le sont pour des motifs liés au coronavirus".

Les Landais et les jeunes désormais touchés

Mais ce qui est nouveau, c'est le profil de ces récentes contaminations, explique Didier Couteaud : "Jusqu'à présent, on avait beaucoup de touristes, de saisonniers, de gens de passage. Désormais, on a des Landais qui sont contaminés". En effet, sur les 40 nouveaux cas, 22 sont des Landais, tandis que les 18 autres sont des touristes. Autre nouveauté : "la population contaminée est jeune", précise Didier Couteaud. Plus des trois-quart de ces nouveaux cas ont moins de 40 ans. "Ils se contaminent généralement à l'occasion d'événements festifs." Enfin, "nous sommes face à des personnes qui ont des symptômes", ajoute le délégué départemental de l'ARS. "Jusqu'ici, les personnes contaminées étaient souvent asymptomatiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de dépistages spontanées parce que les personnes présentent les symptômes."

Un arrêté préfectoral étend l'obligation du port du masque

Face à ce constat, un seul mot d'ordre, selon Didier Couteaud : "la prudence". D'ailleurs, pour faire face à cette situation, la préfecture a pris ce vendredi un arrêté. Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les lieux ouverts accueillant du public (marchés, vide-grenier, braderies, festivals, etc.), mais aussi dans l'hypercentre de Mont-de-Marsan, le centre-ville de Moliets-et-Maa et l'avenue de l'Océan à Contis, en plus des six autres communes qui avaient déjà pris de telles mesures (Biscarrosse, Capbreton, Hossegor, Mimizan, Vieux-Boucau et Seignosse).

La préfecture des Landes rappelle par ailleurs que les mesures anti-covid doivent être respectées par tous. Depuis mi-juillet, 8 établissements ont reçu des avertissements pour non-respect des mesures barrières, pourtant obligatoires en cette période de crise sanitaire. 3 établissements situés sur la côte ont carrément reçu une mise en demeure. À chaque fois, il s'agit de bars-restaurants qui ne respectent pas par exemple les distances entre les tables, l'interdiction des clients debout au bar, les gestes barrières, etc.

Résultats de l'opération de dépistage à Macs

Les résultats de l'opération de dépistage menée entre le 27 juillet et le 7 août sur la communauté de communes de Macs sont désormais connus. En tout, 3000 tests ont été effectués sur les trois communes d'Hossegor, Vieux-Boucau et Labenne (1000 tests environ sur chaque commune). À Hossegor, 4 cas positifs ont été détectés. À Vieux-Boucau, 10 cas positifs. Et à Labenne, 1 cas positif. L'opération similaire menée à Mimizan et Biscarrosse-Plage s'est quant à elle terminée ce vendredi.