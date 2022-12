Le port du masque est de nouveau obligatoire à l'hôpital de Mont-de-Marsan

Le port du masque est de nouveau obligatoire pour tout le monde sur l'ensemble des sites du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan - Pays des Sources (Landes), annonce lundi 5 décembre la direction. Les soignants, les patients mais surtout les visiteurs et le personnel administratif sont concernés compte tenu de la circulation du Covid-19 et des virus hivernaux comme la grippe et la bronchiolite. Cette mesure s'applique à compter du lundi 5 décembre. Le port du masque n'était plus obligatoire mais recommandé depuis mi-septembre à l'hôpital de Mont-de-Marsan.

En revanche, dans les EHPAD ou les structures extrahospitalières en psychiatrie (adolescents et enfants), la direction précise que cette mesure évolue en fonction de la présence des cas avérés et des situations.

Recrudescence des cas de Covid-19 dans les Landes

A quinze jours des vacances de Noël, les autorités sanitaires regardent de près les indicateurs. Dans les Landes, le taux d'incidence s'établit à 522 cas de contamination pour 100 000 habitants selon les derniers chiffres de Santé Publique France , soit une hausse de 40% en une semaine. La Première ministre Élisabeth Borne a d'ailleurs appelé les Français à mettre le masque et à respecter les gestes barrières en présence de personnes à risque et dans les transports en commun.