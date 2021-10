Landes : le port du masque n'est plus obligatoire sur les marchés

Pour la première fois depuis plus d'un an, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur dans les Landes, annonce ce vendredi 15 octobre la préfecture. De nombreuses mesures d'obligation du port du masque dans la rue avaient déjà été levées le mois dernier dans les Landes. Mais ce vendredi, la préfecture annonce la fin des dernières mesures en extérieur : le port du masque n'est ainsi plus obligatoire sur les marchés dans les Landes, mais aussi lors des brocantes, rassemblements sur la voie publique ou dans les files d'attente devant des salles de spectacles, arènes, stades, cinémas, musées, gares, restaurants, bars, etc. La mesure imposant le masque en extérieur autour des établissements scolaires des Landes est également levée.

Le masque reste obligatoire dans les commerces

Le masque reste néanmoins obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public où le passe sanitaire n’est pas obligatoire (commerces, services publics, bureaux, etc.). En revanche, dans les établissements où le passe sanitaire est obligatoire, comme les bars, restaurants, cinémas ou salles de spectacle, le masque n'y est plus obligatoire depuis le 22 septembre dans les Landes.

La préfecture des Landes précise que cette décision d'assouplir les règles est prise en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Le taux d'incidence dans les Landes, à 13 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants désormais, est l'un des plus bas de France, alors que 80% de la population landaise est totalement vaccinée selon l'Assurance maladie. Toutefois, la préfecture n'exclut pas de réactiver les mesures de port du masque "en cas de dégradation de la situation sanitaire". Elle ajoute que le masque reste préconisé "quand le maintien des gestes barrières et la distanciation physique" ne peuvent être respectés.