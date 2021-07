Landes : Le soulagement de la maman de Kilian, son fils va pouvoir marcher après son opération aux Etats-Unis

"C'est un grand soulagement et une grosse boule au ventre en moins", témoigne la maman du jeune Kilian. Depuis la chambre d'hôpital de son fils, à Saint-Louis dans le Missouri aux Etats-Unis, Corinne Gato a le sourire aux lèvres. L'opération s'est déroulée vendredi dernier et "tout s'est très bien passé". La Rhizotomy Dorsale Sélective - nom de la technique opératoire - doit aider Kilian à mieux marcher et à éviter de nouvelles déformations osseuses.

Corinne et Christophe Gato sont les parents de Kilian. Agé de 12 ans, le jeune landais est atteint d’une infirmité motrice cérébrale après avoir manqué d’oxygène à la naissance. Depuis 2012 et la création de l’association "Le rêve de Kilian", le couple se bat pour permettre à leur fils de marcher. Pour pouvoir réaliser cette opération, il fallait réunir une somme de 75.000 euros et une partie a pu être financée par une cagnotte en ligne.

"Kilian est très courageux. Il a une force incroyable"

Grâce à cette opération, le garçon devrait pouvoir marcher "en autonomie" en intérieur et "avec l’aide d’une canne en extérieur". Après l'opération qui consiste à enlever une vertèbre, les douleurs étaient très importantes pour Kilian. Mais à présent, ça va de mieux en mieux, les anti-douleurs font effet et "tout rendre dans l'ordre" selon la maman. Le garçon a commencé en début de semaine sa rééducation avec "quelques mouvements très doux pour réveiller les muscles", confie Corinne Gato.

Kilian doit sortir de l'hôpital ce 14 juillet et poursuivre son programme de rééducation. "L'hôtel est situé juste à côté de l'hôpital. On viendra tous les jours ici pour faire ses deux séances de rééducation quotidiennes", précise la mère. Et le 21 juillet, Kilian doit subir une nouvelle opération, cette fois au niveau des ischio-jambiers : "C'est une toute petite opération contrairement à la première. Cette fois, ça consiste à lui allonger les ischios parce qu'à cause de cette spasticité, il commençait à avoir les genoux un peu pliés. De manière à remettre tout ça bien en place et pouvoir gagner un maximum d'autonomie, on doit réaliser cette intervention".

Toute la famille sera de retour à Saint-Vincent-de-Tyrosse à la mi-août. D'ici là, Kilian a tout un programme de rééducation à suivre à l'hôpital de Saint-Louis, cette grande ville du Missouri, situé à 500 kilomètre au sud de Chicago. Une fois en France, le jeune landais devra poursuivre sa rééducation tous les jours pendant deux ans. "De toute façon, il faudra qu'il continue en permanence sa rééducation, avec cette infirmité motrice cérébrale, ça nécessite qu'il fasse des étirements tous les jours. Mais c'est un garçon très courageux, il a une force incroyable donc ce ne sera pas un problème" confie la maman de Kilian.

Découvrez en vidéo ci-dessous les remerciements de Kilian à l'attention de tous ceux qui le soutiennent, notamment ses camarades d'école qui lui ont écrit des petits mots à ouvrir tous les jours au réveil.