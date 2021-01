Landes : les épidémies hivernales quasi-absentes

Grippe, gastro-entérite, bronchiolite : l’activité est très faible voire quasi-nulle en ce moment dans les hôpitaux et cabinets médicaux dans les Landes comme partout en France.

« Avec les fêtes de Noël c’est vraiment la période où on a une recrudescence des cas de gastro-entérite, les gens mangent des fruits de mer parfois crus, on augmente le risque de gastro-entérite. Cette année, on a quasiment rien eu. On nous a rien remonté »

constate Laurent Filleul, le responsable de Santé Publique France en Nouvelle Aquitaine. Si on se réfère aux chiffres publiés par Santé Publique France pour la semaine de Noël, les cas de gastro-entérite ont représenté 157 passages aux urgences contre 1000 en 2019, la même semaine.

Pour le virus de la grippe, il est encore un peu tôt pour comparer mais il n'y a eu aucun cas grave admis dans les différents services de réanimation de la région. Le virus n'a d'ailleurs pas été identifié dans les laboratoires universitaires qui participent à la surveillance du syndrome grippal.

Les cas de bronchiolites en très nette baisse par rapport à 2019

On observe aussi une chute très importante de l’activité liée à la bronchiolite, ce virus respiratoire très contagieux qui touche essentiellement les jeunes enfants. Si on se réfère à la semaine de Noël, les cas de bronchiolite ont représenté 2,5% de l'activité des urgences dans les différents hôpitaux de la région contre 20% la même semaine l'an dernier soit 20 passages, en moyenne, par semaine contre plus de 400 en 2019 selon Santé Publique France.

« De mi-décembre jà début février, c’est la périodes la plus intense. On reçoit généralement une dizaine de nourrissons par week-end ou par jour de garde. En ce moment on constate plusieurs créneaux de garde avec aucune demande et d’autres créneaux où on reçoit deux ou trois patients par jour maximum » confirme Mathieu Noirot, kinésithérapeute à Samadet et membre du réseau Aqui Respi qui assure des gardes le week-end pour soigner les nourrissons.

Les Français ont réappris l'hygiène

L'épidémie de Covid-19 a renforcé les fameux gestes barrières au sein de la population française. Désormais, se laver la main les mains plusieurs fois par jour, utiliser du gel hydroalcoolique et porter un masque quand on entre dans un lieu public font partie de notre quotidien.

"Malheureusement, la Covid-19 aura eu des dégâts considérables sur bien des aspects. en tout cas sur les mesures barrières face à l'ensemble des maladies infectieuses, elle aura, on va dire rééduquer la population. nous pensons tous qu'il faut que ce soit quelque chose qui reste ancré. L'hygiène a progressé en France" conclue Laurent Filleul.