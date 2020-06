Landes : "les gestes barrières ont considérablement diminué le risque d’attraper des maladies contagieuses"

Le coronavirus nous aura au moins fait prendre conscience d’une chose : l’importance de respecter les gestes barrières. Les médecins ont observé ces dernières semaines une baisse du nombre de consultations pour gastro-entérite, angine ou encore rhino-pharyngite. L'une des raisons à cela, c’est effectivement le respect de ces gestes barrières.

"Nous avons constaté une baisse des consultations, notamment pour infections ORL, c’est-à-dire tout ce qui est angine ou rhino-pharyngite", raconte le docteur François Deletré, qui exerce en tant que médecin généraliste à Meilhan ainsi qu’aux urgences de l’hôpital de Mont-de-Marsan. Il nuance cependant : "On a par contre eu quelques bronchites à cause du pollen, qui a été assez virulent cette année".

Selon lui, cette baisse peut être attribuée à plusieurs facteurs. "D’abord le fait que les patients, avec la crainte d’attraper le Covid, ont moins consulté et sont plutôt allés chez le pharmacien pour bénéficier de traitements symptomatiques et attendre que ça passe", explique le docteur Deletré. Deuxième raison : "les gestes barrières, le lavage des mains, le port du masque, le fait de ne plus être regroupés à plus de 3-4 personnes. C’est vrai que ça a considérablement diminué le risque d’attraper des maladies contagieuses".

"Le patient peut passer à côté de soucis de santé"

Mais le docteur Deletré prévient : il faut quand même prendre rendez-vous chez son médecin en cas de symptômes, "parce que ce qui est grave pour nous n’est pas forcément grave pour le patient, donc il peut passer à côté de soucis de santé".

En effet, le confinement et la peur d’attraper le coronavirus ont poussé certains malades chroniques à remettre leurs rendez-vous médicaux à plus tard. Or, il n'y a plus aucune crainte à avoir, précise-t-il : "actuellement, tous les médecins généralistes se sont adapté et ont adapté leurs pratiques à cette affection Covid, avec un risque quasiment nul de l’attraper en salle d’attente ou dans le cabinet". Un rappel à ne pas prendre à la légère, car ne pas consulter peut entraîner des retards de diagnostics chez certains patients, ce qui peut s'avérer extrêmement dangereux pour leur santé.