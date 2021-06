Variant Delta : les restrictions sanitaires prolongées dans les Landes jusqu'au 6 juillet

La semaine dernière, le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé se donner sept jours pour analyser la situation épidémique dans les Landes, où le variant Delta du Covid-19 est très présent, avant de prendre des décisions d'allègement ou non des mesures sanitaires prévues. Ce mercredi 30 juin, la préfecture des Landes a fait le point et annoncé les décisions prises : les habitants des Landes devront patienter jusqu'au 6 juillet avant de bénéficier de la levée des restrictions. Si, ailleurs en France, la suppression des jauges dans les établissements recevant du public tels que les restaurants, les commerces, ou les cinémas, entre en vigueur ce mercredi 30 juin, il faudra attendre une semaine de plus dans les Landes.

"Le département va rester en phase 3 jusqu’au 6 juillet inclus, a annoncé Cécile Bigot-Dekeyzer, la préfète des Landes. La situation épidémique est a priori stabilisée mais nous devons nous assurer de cette stabilisation." Si, pour la préfète, la "situation n’est pas particulièrement grave", elle reste néanmoins "très atypique par rapport au reste de la France".

Concrètement, dans les Landes, "la limitation des rassemblements à 10 personnes va subsister", alors qu'elle disparaît dans le reste de la France à partir de ce mercredi 30 juin. De même, la jauge de 65% dans les établissements recevant du public reste en vigueur. Les tables dans les bars et restaurants restent limitées à 6, y compris en terrasse. A l'intérieur des restaurants, la jauge est maintenue à 50%. "En revanche, pour les terrasses, on était déjà à 100% et ça ne changera pas", indique la préfète.

Le taux d'incidence dans les Landes - 48.1 contaminations par semaine pour 100.000 habitants- est bien plus élevé que la moyenne française (18.5 contaminations par semaine pour 100.000 habitants) en raison de la présence importante du variant Delta dans le département, où il représente désormais plus de 74% des contaminations. "On a un taux d’incidence totalement atypique. On contient le taux d’incidence depuis 10 jours mais on est toujours aux alentours de 50, le seuil d’alerte. On a toujours le risque de voir ce taux augmenter" précise Didier Couteaud, représentant dans les Landes de l'ARS, l'agence régionale de santé.

Sept clusters actuellement dans les Landes

Il y a actuellement sept clusters recensés par l'ARS dans les Landes : "Cinq en milieu professionnel, d'entreprise, et deux dans des établissements de santé", en l'occurrence deux Ehpad (notamment celui de Pontonx-sur-l'Adour), indique Didier Couteaud, délégué départemental de l'ARS, dans la même conférence de presse. Il fait savoir que "72% des personnes infectées par le variant Delta dans notre département n’étaient pas vaccinées".

Appel à la vaccination

Les autorités appellent donc à la vaccination dans le département. La moitié des centres ces vaccination (7 sur 14) reçoivent désormais sans rendez-vous. Par ailleurs, des dispositifs ciblés de vaccination vont être mis en place dans les entreprises, notamment celles qui emploient des saisonniers et des acteurs du tourisme. Des bus de vaccination sillonneront les Landes et iront dans des centres commerciaux les 1er, 5, 6 et 7 juillet selon l'ARS. Par ailleurs, un nouveau centre de vaccination devrait ouvrir cet été sur le littoral.